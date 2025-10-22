Tümü Webekno
YouTuber'lar, Kendilerini Taklit Eden Yapay Zekâ Videolarını Kaldırtabilecek

YouTube, yapay zekâyla oluşturulmuş sahte videoları engellemek için yeni bir özellik getirdi. Özellik, içerik üreticilerinin deepfake videolarını tespit etmesini ve kaldırmasını sağlıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri birçok avantajı hayatımıza getirse de bazı problemlere de neden oluyordu. Bunlardan en dikkat çekeni şüphesiz insanların sahte görüntülerinin oluşturulması. Özellikle ünlü insanların deepfake’leri büyük tartışma konusuydu. Bu yüzden de platformlardan önlemler geliyordu.

YouTube da bunlardan biriydi. Şirket, yakın zamanda içerik üreticilerine yönelik deepfake’leri engelleyecek özellikleri ekleyeceğini açıklamıştı. Bu özellik, dün itibarıyla YouTube İş Ortağı Programı’ndaki içerik üreticilerine sunulmaya başladı.

İçerik üreticilerinin yapay zekâyla oluşturulan deepfake görüntüleri tespit edilecek

daem

YouTube’un yeni teknolojisini detaylandıralım. Bu özellik, içerik üreticilerinin yapay zekâyla oluşturulmuş benzer görüntülerini tespit etmeye yönelik. Üreticiler, tespit edildiğinde de bu içeriklerin kaldırılmasını talep edebiliyor. Böylece YouTube’daki deepfake videoların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Şimdilik sınırlı sayıda içerik üreticisine sunulsa da yakında daha fazla kullanıcıya gelecek. Böylece sahte görüntülerin kötüye kullanımının önüne geçilecek. Maalesef deepfake videoların sayısı sosyal medyada inanılmaz fazla. Umarız YouTube’un yeni önlemi bu konuda yardımcı olabilir.

Nasıl kullanılacağı da açıklanmış. İçerik üreticileri, YouTube’da “Benzerlikler” isimli bir sekme görecek. Bunun ardından kimlik ve selfie ile kimlik doğrulaması yapmaları gerekecek. Sonrasında ise özellik ile tespit edilen videolara ulaşabilecekler ve kaldırılmasını istediklerini bildirebilecekler. İçerik üreticileri istedikleri an özelliği kullanmaktan vazgeçebilecekler.

