YouTube'un Yeni Video Oynatıcısı Kullanıma Sunuldu

YouTube aylardır testini sürdürdüğü yeni video oynatıcı tasarımı tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda.

YouTube, video oynatıcısını baştan aşağı yeniledi. Şirket, bu hafta itibarıyla aylardır test ettiği “daha sade ve etkileyici” tasarımı tüm kullanıcıların kullanıma sunmaya başladı.

Yeni oynatıcı, daha modern kontrol simgeleri ve yuvarlatılmış, yarı saydam düğmelerle izleme deneyimini iyileştiriyor. YouTube, bu güncellemelerin mobil, web ve TV cihazlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca tasarım iOS 26'nın Liquid Glass tasarımına da oldukça benziyor.

Yeni video oynatıcı tasarımı işte böyle görünüyor:

YouTube görsel yeniliklerin yanında kullanıcı etkileşimini de daha akıcı hâle getiriyor. Artık çift dokunarak videoda ileri sarma özelliği daha modern ve dikkat dağıtmayan bir biçimde çalışacak.

Ayrıca yorum yanıtlarında “daha düzenli bir okuma sistemi” uygulanarak tartışmalar daha net ve anlaşılır hâle gelecek. Burada da Reddit'teki formata benzer bir formata geçilmiş durumda. Son olarak beğeni tuşuna basıldığında ise bazı videolarda müzik notası gibi dinamik animasyonlar belirecek.

Peki siz YouTube'un yeni video oynatıcı tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.