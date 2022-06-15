YouTube, içerik üreticilerinin videolarında hatalı yerlere not bırakmalarını sağlayacak 'Düzeltmeler' özelliğini duyurdu. Özellik sayesinde içerik üreticileri, videolardaki hatalı noktaları ya da güncel olmayan bilgiler konusunda izleyenleri bilgilendirebilecek.

İçerik üreticileri, bugüne kadar YouTube’da yükledikleri videolarda sonradan düzenleme yapmak için hiçbir seçeneğe sahip değillerdi. Videoda herhangi bir hatalı ifadenin sonradan fark edilmesi ya da sunulan bilgilerin güncelliğini yitirmesi gibi durumlarda yapılabilen tek şey, videonun silinerek tekrar yüklenmesiydi.

Bugünse YouTube, içerik üreticilerini bu zahmetten ve etkileşim kaybından kurtaracak yeni aracını duyurdu. ‘Corrections (Düzeltmeler)’ isimli yeni özellikle birlikte içerik üreticileri, düzeltilmesi gereken noktaları doğrudan YouTube üzerinde video hiçbir şekilde yayından kaldırılmadan gerekli düzeltmeler yapılabilecek. Tabii düzeltmeler, videoya ekleme ya da çıkarmadan yapılacak.

Videolara düzeltme notları geliyor:

Söz konusu özellikle içerik üreticileri, videonun istedikleri noktalarına not şeklinde düzeltme bilgilendirmeleri koyabilecekler. İçerik üreticilerinin ekledikleri düzeltmeler, video oynatılırken sağ üst köşede çıkan kutucukla birlikte izleyicilere gösterilecek. Bu kutucuğa basan izleyiciler, içerik üreticisinin videoya bıraktığı düzeltme notlarına göz atabilecek.

Düzeltmeler özelliği, not olarak kullanılabildiğinden elbette sadece düzeltme notları amacıyla da kullanılmayabilir. YouTube’a göre içerik üreticileri, söz konusu notlar bölümünü kendi kanallarına yükledikleri, bahsi geçen konular hakkındaki daha güncel videolara yönlendirmek için de kullanma şansına sahip olacak.

İçerik üreticileri, videoya düzenleme ekleme işini de oldukça basit bir şekilde gerçekleştirebilecek. Videoya bir düzenleme notu eklemek için videonun açıklama kısmına “Correction:” ibaresi koymak, notu yazmak ve zaman damgası yerleştirmek yeterli olacak.