YouTube Music'e Çok Uzun Yıllardır Beklenen O Özellik Sonunda Geliyor!

YouTube Music'teki oynatma listelerine "Neden şimdiye kadar yoktu ki?" diyeceğiniz bir özellik sonunda geliyor.

Dünyanın en önde gelen video platformu konumundaki YouTube, aynı zamanda müzik konusunda da öne çıkan bir firmaydı. Öyle ki Premium abonelikle sunulan YouTube Music, Spotify’a alternatif olarak birçok insan tarafından tercih ediliyordu. Şirket de kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yenilikler getiriyordu.

Şimdi ise YouTube Music hakkında kullanıcıları sevinçten havaya uçuracak bir gelişme yaşandı. Reddit’te bir kullanıcının fark ettiğine göre platform, uzun yıllardır beklenen, şimdiye kadar neden bir türlü gelmediğini anlayamadığımız bir özelliği test ediyor.

Oynatma listelerinde arama geliyor

YouTube Music’in iOS uygulamasında fark edilen bu özellik, kullanıcıların oynatma listeleri içinde arama yapmasına olanak tanıyacak. Şimdilik sınırlı sayıda iOS kullanıcısında test edilen bir özellik olduğunun altını çizelim. Kullanıcılar, yıllardır bu özelliğin YouTube Music’e gelmesini bekliyordu. Biraz geç olsa da nihayet kavuşacaklar.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere oynatma listelerine “Oynatma Listesinde Bul” olarak isimlendirilen yepyeni bir seçenek eklenecek. Buradan direkt o listeden istediğiniz şarkıya ulaşabileceksiniz. Ancak hâlâ kütüphaneye kaydedilen radyolarda arama yapılamadığını da belirtmek gerek.

Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgimiz yok. Ancak özelliklerin bu tarz testlerin hemen ardından geldiğini düşünürsek yakın zamanda kullanıma sunulduğunu görebiliriz.