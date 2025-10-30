YouTube, TV'de Daha Çok İzlenmek İsteyen İçerik Üreticileri İçin Yepyeni Özellikler Duyurdu

YouTube, TV uygulamasına birçok yeni özellik getirdi. Bu özellikler, içerik üreticilerinin TV'ler üzerinden daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak.

İçerik üreticisi olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği platformlardan biri şüphesiz YouTube’dur. Tabii ki istenilen popülerliğe ulaşmak için de üreticilerin izlemesi gereken yollar var. Şimdi ise direkt olarak YouTube’dan bu konuda bir hamle geldi. Şİrket, içerik üreticilerinin platformun en çok kullanıldığı yerlerden olan TV uygulaması üzerinden daha fazla etkileşim almasını sağlayacak yeni özellikler duyurdu.

Geçen yıl TV uygulamasının yardımıyla 6 haneli rakamlarda kazanç elde eden YouTube kanallarınıın sayısında %45’lik bir artış yaşandı. Bu yüzden de YouTube, TV uygulamasına içerik üreticilerine ve izleyicilere yardımcı olacak birçok yeni özellik getirdiğini açıkladı.

Kapak görselleri çok daha iyi olacak

YouTube videolarındaki en önemli unsurlardan biri thumbnail’ler, yani videoların kapak görselleridir. İlk izlenim, kullanıcıyı o videoya çekmek için büyük önem taşır. Televizyon gibi büyük bir ekranda da bu görsellerin önemi daha da artar.

İşte YouTube, tam olarak buna yönelik bir yenilik getirdi. Artık thumbnail’lardaki dosya sınırı 2 MB’den 50 MB’e çıkarıldı. Böylece içerik üreticileri videolarında çok daha yüksek kalitede 4K çözünürlüklü görseller ekleyebilecek. Bunlara ek olarak ayrıca çok daha büyük boyutlu videolar da yüklenebileceği aktarılmış.

Yapay zekâ, çözünürlüğü iyileştirecek

Şirket, videolar için otomatik olarak daha yüksek çözünürlükler üretebilen yepyeni bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalıştığını da açıkladı. 1080p’nin altındaki videoalrdan başlayarak bu videoların kalitesini SD seviyelerinden HD seviyelerine çıkaracak. Böylece içerik üreticilerin videoları düşük kalitede olsa bile yapay zekâ sayesinde yüksek kalitede izlenebilecek. Bu da onların işine yarayacak.

Televizyondaki kanal deneyimi iyileştirildi, TV’den izlemeye özel koleksiyonlar geliyor

Bir diğer önemli yenilik ise televizyon uygulamasındaki YouTube kanalları deneyimini iyileştirmek. Artık kullanıcılar, ana sayfadaki ön izlemelerde favori YouTube kanallarını görüp inceleyebilecek. Bir başka özellik ise üreticilerin videolarını evde TV’den izlemeye değer koleksiyonlar hâline getirmesine olanak tanıyacak.

Bunlara ek olarak içeriklerin keşfedilmesiyle ilgili de değişiklikler var. Bir izleyici, içerik üreticinin kanal sayfasından arama yaptığında artık YouTube’daki tüm içerikler arasında kaybolmak yerine sonuçların** en üstünde öncelikli olarak o kanaldaki videoları** görecek.

Alışveriş konusunda yenilikler geliyor

Şirketin aktardığına göre son 12 ayda YouTube’da** 35 milyar saat** alışveriş videosu izlenmiş. Bu yüzden de önemli yenilikler gelecek. Yakında etiketli alışveriş videolarında kullanıcılar, telefonları yoluyla alışveriş QR kodlarını tarayabilecekler ve böylece anında ürün sayfasına ulaşabilecekler.

YouTube’un TV uygulaması için getirdiği yeni özellikler bu şekildeydi. Bu özellikler, içerik üreticilerinin TV üzerinden daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlarken kullanıcıların da daha iyi bir deneyim yaşamasına yardımcı olacak.