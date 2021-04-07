Geçtiğimiz yıl ana uygulamasının simgelerini güncelleyen YouTube, şimdi de YouTube Music uygulamasının simgelerini güncelliyor. Yine de güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, oldukça eski ve işlevsel bir mobil uygulamaya sahip. Bununla birlikte YouTube’un mobil uygulamasındaki simgeler son derece klasik ve grafik açıdan “eski moda” bir görünüme sahip. En azından geçtiğimiz yıla kadar söyledi.

YouTube, geçtiğimiz yıl mobil uygulamasını güncelledi ve uygulama içi simgeleri küçük bir makyajdan geçirerek daha modern bir görünüme kavuşturdu. YouTube, ana uygulamasındaki modernizasyon(!) çalışmasını şimdi de çevrimiçi müzik servisi YouTube Music’in mobil uygulamasında gerçekleştirmeye başladı.

YouTube Music’in eski ve yeni simgeleri şu şekilde görünüyor;

Uygulama sürümünden bağımsız bir şekilde yeni uygulama içi simgeleri sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açan YouTube Music, görsel açıdan daha temiz ve modern bir görünüm sunmayı amaçlıyor. Yeni uygulama simgeleri boyut olarak küçülürken; aynı zamanda da daha çizgisel bir tasarıma sahip.

YouTube Music’in yeni uygulama içi simgeleri, en azından şu an için yalnızca sanatçı sayfaları ve müzik oynatıcının seçenekler menüsünde geçerli. Şu an için YouTube Music’in yeni simgelerinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Ancak aktarılan bilgilere göre YouTube Music simgeleri, yaklaşık iki aydır test aşamasında.