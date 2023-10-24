YouTube Music'e yapay zekâyla görsel oluşturma özelliği ekleneceği açıklandı. Kullanıcılar, yakında kendi çalma listesi tasarımlarını yapabilecek.

YouTube’un müzik servisi YouTube Music, bugün iki yeni özelliği uygulamaya getireceğini duyurdu. Özelliklerden biri, son zamanlarda her yerde gördüğümüz üretken yapay zekâ teknolojilerini platforma getiriyor.

YouTube Music’e eklenecek yapay zekâ özelliği, çalma listelerinde kullanılacak ve üyelerin çok işine yarayacak. Kullanıcılar, bu özellikle direkt olarak uygulama üzerinden görsel oluşturabilecek.

Yapay zekâ, YouTube Music'teki çalma listeleri için eşsiz görseller oluşturacak

Çalma listelerine özel görseller, yapay zekâ yoluyla uygulama üzerinden oluşturulabilecek. Böylece liste görselleri için albüm kapakları yerine yeni bir alternatif oluşacak. Kullanıcılar, renkler, doğa, hayvanlar ve daha birçok farklı temadan görsellere ulaşabilecek. Ancak komutlar kullanıcı tarafından yazılmayacak, bunun yerine sunulan seçenekler kullanılabilecek.

Yeni yapay zekâ özelliği, şu anda ABD’deki İngilizce dilinde uygulamayı kullanan kişilerde test edilmeye başladı. Şirket, ilerleyen zamanlarda tüm dünyada çıkış yapacağını söylüyor.

YouTube’un eklediği diğer özellik ise “Speed Dial”. Bu özellik, son dinlediğiniz çalma listeleri ve sanatçılar gibi şeylere hızlıca dönmenizi sağlayacak. Spotify’ın ana sayfasında en üstte yer alan son dinlemelere benzetebiliriz. Ancak YouTube, burada daha fazla seçenek sunarak Spotify’ın önüne geçmeyi planlıyor. Özelliğin, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını belirtelim.