YouTube'un şarkıcıların seslerini taklit etmeye yarayan yeni bir yapay zekâ aracı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ancak bu aracın kullanılabilir olması için plak şirketleriyle anlaşmaya varılması gerekiyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, son dönemlerde yapay zekâ destekli araçlarla dolduruldu. Üstelik Google, YouTube'a yepyeni araçlar getirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son haberler ise kullanıcıların, çok yakında yepyeni bir deneyim yaşamaya başlayacaklarını gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre YouTube geliştirici ekibi, yeni bir yapay zekâ deneyimi için kolları sıvadı. Henüz erken aşamada olan bu yeni özellik, kullanıcıların "şarkıcıların sesinden" şarkı söylemelerini sağlayacak. Evet, yanlış duymuyorsunuz. YouTube'un yeni özelliği ile sesinizi, sevdiğiniz bir şarkıcının sesi gibi değiştirebileceksiniz.

Peki ya telif hakkı?

Yapay zekâ teknolojileri etkileyici olsalar da telif hakkı ihlalleri nedeniyle gündemden düşmüyorlar. Hatta dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT'nin arkasındaki ekip olan OpenAI, telif hakkı nedeniyle davalardan kurtulamıyor. Peki bir şarkıcının sesini kullanmak, telif hakkı anlamına gelmez mi? Pekâlâ gelir. Peki hâl böyleyken YouTube, şarkıcı seslerinin kullanılmasını nasıl mümkün kılacak?

Bloomberg'e konuşan isimsiz kaynaklara göre YouTube, telif hakkı sorunlarının üstesinden gelmek için plak şirketleriyle görüşme içerisinde. Ancak taraflar, bu konu üzerinde bir türlü anlaşamadılar. Edinilen bilgilere göre YouTube ile plak şirketleri anlaşmaya varırsa yapay zekânın eğitimi kolaylaşacak. Ayrıca bu teknoloji, yasal bir zemin üzerine inşa edilmiş olacak. Hâl böyle olunca YouTube da kullanıcılar da telif sorunu yaşamayacaklar.

YouTube'a gelecek yapay zekâ destekli diğer özellikler için: