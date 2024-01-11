YouTube, bugün yaptığı açıklama ile birlikte ilkyardım ve acil durumlarda yapılacak müdahaleler için "İlk Yardım Bilgilendirme İçerikleri" hizmetini duyurdu.

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmamız da oldukça kolaylaştı. Kolaylaşmasına kolaylaştı ancak bu bilgilerin doğruluğu her zaman kesin değil. Bugün herhangi bir sağlık sorununu Google'da aradığımızda çıkan sonuçlar artık tıbbi tavsiye olmaktan çok şaka malzemesi haline gelmiş durumda. Şimdi YouTube, sağlık ile ilgili aramalar için yeni bir özellik sunuyor.

Bundan sonra YouTube'da ilkyardım ve acil durumlarda yapılacak olan müdahaleler için arama yapıldığında ekranın üst kısmında ilgili içerikleri sergileyecek. Burada yer alan video içerikleri bazı onaylanmış sağlık kuruluşlarından geliyor. Videolar takip etmesi kolay, insanların kolayca ilkyardım uygulayabilmelerini sağlayabilecek şekilde planlanıyor.

Uzmanlardan tıbbi tavsiyeler öne çıkacak

Bu video rafı bazı özel konularda aramalar yapıldığında ortaya çıkacak. Bu konuların arasında CPR, Heimlich manevrası, kanama, kalp krizi, inme, nöbet ve opioid aşırı dozu gibi konular yer alıyor. Aramalar şimdilik yalnızca İngilizce ve İspanyolca olarak yapılan aramalarda çıkıyor olsa da yakında diğer dillere de yayılabilir.

YouTube'un Sağlık Direktörü ve Küresel Sağlık ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Garth Graham tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü duyuru, özellikle tıp eğitimi olmayanların en çok ihtiyaç duydukları zamanlarda ilk yardım konusunda yetkili kaynaklara erişimini artırmak için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. YouTube, son dönemde gerek aşı karşıtlığı konusunda gerekse etkisiz ve hatalı kanser tedavileri hakkındaki içerikleri de kaldırmak için mücadele ediyor. YouTube bu süreçte 1 milyondan fazla videoyu engellemişti.