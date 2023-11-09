YouTube, kullanıcılar için "Senin için" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, kanalların ana sayfalarına yeni bir bölüm ekleyecek. Kullanıcı, bu bölümde kendisi için önerilen videoları görecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi video ve canlı yayın platformu YouTube'a yeni bir özellik geliyor. 20 Kasım itibarıyla küresel çapta tüm YouTube kullanıcılarına ulaşacak yeni özellik, yepyeni videoların hızlıca keşfedilmesini sağlayacak. Kanallar özelinde çalışacak yeni özellik, YouTube deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor.

YouTube'un yeni özelliği, kanal yöneticisinin tercihine göre çalışacak. "Senin için" (For you) adlı bağımsız bir bölüm ortaya koyacak yeni özellik, bir kanala girildiğinde kullanıcıya özel içerik önerilmesini sağlayacak.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünecek

Diyelim ki Webtekno YouTube kanalına girdiniz. Senin için bölümü, geçmiş aktivitelerinize dayanarak, size bazı tavsiyeler verecek. Bu tavsiyeler videolar, shorts'lar veya canlı yayınlar özelinde olabilecek. Bu sayede kanaldaki tüm videolara tek tek bakmadan ilgi alanınıza en çok giren videolarımızı görebileceksiniz.

YouTube'un senin için özelliği, isteğe bağlı olarak çalışacak. Kanal sahipleri istemezse bu özelliği devreye almayabilecekler. Ancak yaptığımız kontrollerde, özelliğin varsayılan olarak aktif hâle getirildiğini görüyoruz. İçerik üreticiler, bunu kendilerine göre özelleştirip, takipçilerine göstermeye başlayacaklar.