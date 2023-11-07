YouTube, yapay zekâdan güç alan yeni bir sohbet botunu test etmeye başladı. YouTube'un yeni özelliği, video ile ilgili özet bilgiler verip, istenirse ilgili videolar önerebiliyor. Hatta bu bot, eğitim içerikleri için sınavlar oluşturacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın son dönemlerde yapay zekâya odaklandığı büyük bir sır değil. Şirket, hemen hemen her aracına bir şekilde yapay zekâ tabanlı özellikler eklemeye başladı ve YouTube da bu durumdan payına düşeni almaya devam ediyor.

Gelen son haberler ise YouTube'un yeni bir özelliği test etmeye başladığını gözler önüne serdi. Bu yeni özellik, sahip olduğu yapay zekâ desteği ile video hakkında daha detaylı bilgi edinmenizi sağlayacak. Bir sohbet botu olarak karşımıza çıkan özellik, video ile ilgili bilgiler verip, içerik önerilerinde bulunabiliyor. Ayrıca videonun bir özetini de oluşturabiliyor.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünüyor:

YouTube'un test aşamasındaki yeni özelliği, video izlediğiniz sayfaya "Sor" şeklinde bir seçenek ekleyecek. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, ChatGPT benzeri bir yapay zekâ aracı ile karşılaşacak. Bu yapay zekâ, video ile ilgili sorulan soruları yanıtlayacak. Ayrıca söz konusu videonun konusu ne ise onunla ilgili benzer videoları da tavsiye edecek. Ayrıca YouTube, bununla birlikte yorumları da konularına göre derleyen yeni bir seçenek sunmaya başlayacak.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, YouTube'un eğitim içerikleri için deneme sınavları oluşturabileceğinden bahsetmiştik. YouTube'un yapay zekâ destekli sohbet botu, bu deneme sınavlarını da kapsıyor. Diyelim ki eğitim odaklı bir video izliyorsunuz. YouTube'un sohbet botunu aktif ettikten sonra sizin için bir test içeriği oluşturmasını isteyebileceksiniz.