Anne Babalar, Çocukların Ne Kadar YouTube Shorts İzleyeceğini Kontrol Edebilecek!

YouTube, Shorts için yeni ebeveyn kontrolleri ekledi. Artık ebeveynler, zamanlayıcı yoluyla çocukların ne kadar Shorts video izleyeceğini kontrol edebilecek.

Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkileri büyük tartışma yaratan bir konu. Bu yüzden de birçok platformun sürekli olarak genç kullanıcıların güvenliğini sağlayacak yeni özellikler eklediğini, ebeveyn kontrollerini iyileştirdiğini görüyorduk. Şimdi ise YouTube’dan böyle bir hamle geldi.

Dünyanın en popüler video platformu, çocuklar tarafından sıkça kullanılan kısa video formatı Shorts’a yepyeni bir ebeveyn kontrolü özelliği ekledi. Artık ebeveynler, çocukların ne kadar Shorts izlediğini kontrol edebilecek.

Ebeveynler, çocukları için Shorts izleme süresi belirleyebilecek

Gelen yeni güncellemeyle birlikte ebeveynler, çocuklar için YouTube Shorts izleme süresi belirleme imkânına sahip olacak. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere 0 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 1 saat ve 2 saat seçenekleri var. 0 dakika ile direkt olarak Shorts izlemelerini bile engelleyebilecekler.

Çocuklar, bu ayarları değiştiremeyecek, sadece ebeveynlerin erişip değiştirebildiği bir kısıtlama olacak. Zamanlayıcı dolduğunda çocuklar Shorts videoları izleyememeye başlayacak. Ayrıca buna ek olarak video izlemeyi bırakmalarını teşvik eden uyarılar da ekleniyor. Uyku zamanı veya biraz ara verme bildirimleri gönderilebilecek. Bu yeniliklerin ne kadar yararlı olacaklarını zamanla göreceğiz.