YouTube'da Nihayet Aradığımızı Daha Kolay Bulabileceğiz: Filtrelere Büyük Güncelleme Geldi!

YouTube, video arama kısmındaki filtrelerde önemli değişikliklere gitti. Bazı filtreler kaldırıldı, yenileri eklendi. İşte gelen tüm yenilikler.

Video konusunda dünyada rakibi bulunmayan YouTube, kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşaması için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Dev firma, şimdi de platformdaki video arama kısmıyla ilgili değişikliklere gittiğini duyurdu. Güncelleme, paylaşılan bir blog gönderisiyle duyuruldu.

YouTube’un aktardığına göre arama kısmında yapılan değişiklikler, kullanıcılardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak beklentilere daha fazla uyum sağlamak için yapıldı. Değişiklikler, filtreleme kısmına yeni filtreler ekliyor, bazı değişiklikler yapıyor.

YouTube’un arama filtreleri değişti

Yapılan değişikliklere göz atacak olursak filtrelerin ilk kısmında yer alan “Tür” filtresine yeni bir seçenek eklendiğini görüyoruz. Normalde burada video, kanallar, oynatma listeleri gibi seçenekler vardı. Artık kullanıcılar kısa videolara ulaşmalarını sağlayan yeni bir “Shorts” filtresi görebilecek. Bu filtre yoluyla sadece kısa videoları içeren aramalar yapabileceksiniz.

Süre tarafında da değişiklikler var. 4 dakikadan az filtresi, 13 dakikadan az” ve “3-20 dakika” olarak minik değişikliklere uğramış. Yükleme tarihi bölümünde ise normalde “Son 1 saat” olan kısım yerine “Bugün” filtresi getirilmiş. Sıralama ölçütü bölümünün ismi ise “Öncelikli” olarak değiştirilmiş. Buradaki İzlenme Sayısı filtresi ise “Popülerlik” ismini almış. Böylece popüler videolara ulaşabiliyorsunuz. İzlenme sayısı, izlenme süresi gibi özellikler dikkate alınarak sonuçlar listeleniyor.

YouTube, kullanıcılardan gelen şikâyetler ve istendiği gibi çalışmamaları nedeniyle bazı filtreleri kaldırıp yenilerini eklediğini ve değişiklikler yaptığını söylüyor. Filtrelerdeki değişiklikler şu anda herkesin erişimine açılmış durumda. YouTube’a girip görebilirsiniz. Yukarıda da yeni hâlinin ekran görüntüsünü ekledik.