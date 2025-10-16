YouTube tüm dünyada çöktü

YouTube, TSİ 02.00-03.00 arasında dünya genelinde erişim sorunları yaşadı. Kullanıcılar video oynatma hatası aldı. Sorun yaklaşık 1 saatte giderildi.

15 Ekim sabaha karşı TSİ 02.00 civarında YouTube, dünya genelinde büyük bir kesinti yaşadı. Kullanıcılar video izlemeye çalışırken "playback error" yani oynatma hatası ile karşılaştı. Sorun, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Downdetector verilerine göre şikayetlerin %60’ından fazlası video oynatamama üzerineydi. Diğer kullanıcılar ise uygulama içi donmalar ve ana sayfa yenilenmemesi gibi sorunlar bildirdi. YouTube’dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da problem bir saat içinde çözüldü.

Bu tarz küresel kesintiler daha önce de yaşanmıştı. 2020 ve 2021 yıllarında benzer sorunlarla karşılaşılmış, Google sunucularındaki teknik aksaklıklar nedeniyle erişim engellenmişti. Bu seferki kesintinin nedeni ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

YouTube’un böylesine merkezi bir servis olması, kısa süreli erişim problemlerinin bile milyonlarca kullanıcıyı etkilemesine neden oluyor. Bu olay, içerik üreticiler ve reklamverenler için de gelir kaybı anlamına gelebilir. Google’ın yakında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.