Son Dakika: YouTube, Türkiye'de Ofis Açma Kararı Aldı

Google'ın video paylaşım platformu YouTube Sosyal Medya Yasası uyarınca Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Platform karara uymadığı gerekçesi ile daha önce iki kez para cezasına çarptırılmıştı.

1 Ekim'de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile ülkemizde 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarına temsilcilik atama zorunluluğu getirilmişti. YouTube, Türkiye'de ofis açma kararı aldı.

Google'ın video paylaşım platformu olan YouTube, yasa kapsamındaki düzenlemeleri hemen karşılamamıştı. Diğer sosyal ağ sağlayıcılar ile birlikte 5 aşamalı yaptırımın ilk ikisi için önce 10 milyon TL, ardından da 30 milyon TL'lik iki ceza ödemişti.

Youtube'un Türkiye ofisi hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

YouTube Türkiye ofisi hakkında ilk detaylar:

Şu an için ofisin nerede ve ne zaman açılacağı, YouTube'un Türkiye'deki yasal yükümlülüklerinden kimin ya da hangi şirketin sorumlu olacağı netlik kazanmadı. Ancak Google'ın resmi olarak İstanbul'da bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama LTD. şirketi gibi, YouTube da muhtemelen İstanbul'dan yönetilecek.

Sosyal Medya Yasası nedir, yaptırımlar neden ve nasıl uygulanıyor? Aşağıdaki videomuz ile detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz: