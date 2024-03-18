YouTube, birkaç ay önce duyurduğu yapay zekâ önlemlerini kullanıma sunmaya başladı. İçerik üreticileri, artık yapay zekâyla oluşturulan videoları etiketlemek zorunda olacak. Yapay zekâ etiketi, videolar üzerinden izleyicilere gösterilecek.

Yapay zekânın artık tüm interneti ele geçirmeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Durum böyle olunca teknoloji devleri platformlarında güvenlik konusunda hamleler yapıyor. Google da bunlardan biri. Şirket, kasım ayında YouTube'da yapay zekâyla oluşturulmuş içerikler hakkında alacağı önlemleri duyurmuştu.

Bu önlemlerden biri de üretken yapay zekâ videolarına getirilen etiketlerdi. Platform, bugün bu etiketlerin detaylarını açıkladı ve kullanıma sunulmaya başladığını duyurdu.

İçerik üreticileri, videoları yüklerken "değiştirilmiş veya yapay içerik" olarak işaretleyecek

Etiketler, bugünden itibaren Creator Studio’ya getirilen bir araç yoluyla videolara eklenebilecek. İçerik üreticileri, gerçekçi içerikler paylaşmadan önce burada yer alan “değiştirilmiş veya yapay içerik” kısmını “Evet” olarak işaretlemek zorunda kalacak. Bu şekilde kullanıcıların içerikleri gerçek sanmaması sağlanacak.

YouTube; gerçekçi olmayan, animasyon, özel efekt içeren videoların etiketlenmek zorunda olmayacağını ifade etti. Etiketlenmek zorunda olacaklara örnek olarak ise şunları verdi:

Gerçek bir insana benzeyen içerikler: Gerçek bir kişinin sesinin yapay bir versiyonunun kullanılması, bir kişinin yüzünün başka bir kişinin yüzüyle değiştirilmesi.

Gerçek bir kişinin sesinin yapay bir versiyonunun kullanılması, bir kişinin yüzünün başka bir kişinin yüzüyle değiştirilmesi. Gerçek olayların veya yerlerin görüntülerinin değiştirilmesi: Gerçek bir binanın alev almış gibi görünmesini sağlamak veya gerçek bir şehir manzarasını farklı gösterecek şekilde değiştirmek.

Gerçek bir binanın alev almış gibi görünmesini sağlamak veya gerçek bir şehir manzarasını farklı gösterecek şekilde değiştirmek. Gerçekçi sahneler oluşturulması: Gerçek bir şehre doğru ilerleyen bir kasırga gibi içerikler.

Kuralların detaylarına buradaki sayfadan ulaşmanız mümkün. YouTube, gerekmesine rağme netiket eklenmemiş içerikler için ceza verebileceğini söylüyor. Kalıcı etiketler bu cezalardan biri. Ayrıca tekrarlanırsa üreticinin para kazanmayı sağlayan İş Ortağı programından bile çıkartılacağı aktarılıyor.

Yapay zekâ etiketleri böyle gözükecek:

“Değiştirilmiş veya yapay içerik” isimli bu etiket, çoğu videonun açıklama kısmında yer alacak. Açıklamaya girdiğinizde bu etiketi ve ne içerdiğini görebileceksiniz. Ancak sadece açıklamada yer almayacak.

Daha hassas kategorilerde kullanılan etiketler, açıklamaya ek olarak direkt olarak video oynatıcıda da karşımıza çıkacak. Yani videoyu izlerken hemen sol alt tarafta görülebilecek. YouTube, hassas olarak değerlendirileceklerin “seçimler, sağlık, haberler, doğal afetler ve finans” gibi kategoriler olduğunu söylüyor.

Yapay zekâ etiketleri, YouTube’un mobil uygulamasında gösterilmeye başladı. Şirket, gelecek haftalarda masaüstü ve TV gibi sürümlere de ekleneceğini söylüyor. Yani kısa bir süre sonra herkeste gözükmeye başlayacaklar.

Yapay zekâyla oluşturulmuş içerikleri anlamanın yolları için: