Google, YouTube'da yapay zekâ ile ilgili yeni önemler alacağını açıkladı. Açıklamaya göre yapay zekâ ile üretilen videolar artık etiketlenecek. Ayrıca içerik üreticiler için bazı yeni kurallar geliyor.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler gelişmeye devam ederken, şirketlerin son kullanıcıyı ve sektör paydaşlarını korumaya yönelik hamleleri de gelmeye başladı. Geçtiğimiz dönemlerde de yapay zekâ ile üretilen içeriklere yönelik atılacak adımlardan bahsettiğimiz olmuştu. Şimdi bunlara bir yenisi eklendi. ABD merkezli teknoloji devi Google, YouTube'da yapay zekâ odaklı bazı önlemler alacağını açıkladı.

Google'ın resmî blog sayfası aracılığıyla yapılan açıklamaya göre yapay zekâ tarafından üretilip YouTube'a yüklenen videolar, artık bir etikete sahip olacaklar. Kullanıcılar, bu etiketi gördüğü içeriğin yapay zekâ ile üretildiğini anlayacak.

YouTube'un yeni etiketi böyle görünecek:

Yapılan açıklamaya göre içerik üreticiler, yayınlayacakları yapay zekâ üretimi video için mutlaka bir etiket koymak zorunda olacaklar. Şirket, etiket koyulmayan videolar ile paylaşım yapan içerik üreticiler için bazı cezalandırma yöntemleri uygulanacağını açıkladı. Google'a göre bu cezalar, videonun yayından kaldırılması veya içerik üreticinin para kazanma özelliğinin kapatılması gibi şeyler içerecek. Ancak şunu söylemekte fayda var. YouTube'un yapay zekâ ile üretilen bir videoyu nasıl tespit edeceği, neye göre cezalandırma yapacağı belli değil.

Yapay zekâ, insanların yüzünün ve sesinin kullanılmasında sıklıkla tercih ediliyor. Bunun bilincinde olan Google, yeni bir sistem başlatacak. Kullanıcılar, bu yeni sistem kapsamında kendilerine ait olduklarını ileri sürdükleri görüntü ve sesleri içeren videonun YouTube'dan kaldırılması için başvuru yapabilecek. Talebi inceleyecek olan yetkililer, söz konusu paylaşımın kaldırılmasına yönelik kararlar alabilecekler.

Google'ın başlatacağı yeni sistemde ilginç bir durum var. Şirket, yapılan bir bildirimin hiciv ve parodi olup olmadığı noktasında da inceleme yapacağını söylüyor. Ancak şu an dünya üzerinde hiçbir ülke, yapay zekâ ile üretilen bir videodaki içeriği kategorize edemedi. Hâl böyleyken Google'ın bunu nasıl başaracağı şimdilik belli değil. Yine de Google'ın kendine güvendiğini söylemekte fayda var. Şirket, önümüzdeki yıl uygulamaya koyacağı yeni bildirim sistemini, içerik üreticilerin mağdur olmaması için rehber ve örneklerle dolduracağını ifade etti.

Ünlü isimlerin seslerinin yapay zekâ ile farklı şarkılarda kullanılması tarih olacak!

Ses odaklı yapay zekâ teknolojileri, son dönemlerde oldukça popüler. Hatta sadece buna odaklanan tonla YouTube kanalı var. İçerik üreticiler, bir şarkıcının sesini kullanarak, ona başka bir şarkı söylettiriyorlar. Hatta Mustafa Kemal Atatürk gibi artık hayatta olmayan kişilere ait sesler de şarkı söyletmek için kullanılıyor. İşte YouTube'un yeni kuralları, bu durumun sonunu getirecek gibi görünüyor. Konuyla ilgili bildirim yapılması hâlinde, söz konusu içerik hızlıca kaldırılacak ve istisna uygulanmayacak.

Yapay zekâ ile ilgili önemleri peşi sıra açıklayan Google, içerik üreticilerden sakin kalmalarını istedi. Bunun bir dönüşüm süreci olduğunu aktaran şirket, yeni kuralların ilk aşamada sıkı bir şekilde uygulanmayacağını belirtti. Yani bir YouTube kanalı, yeni dönem başlar başlamaz video kaldırma veya para kazanma özelliğinin kapatılması gibi cezalandırmalara maruz kalmayacak. Görünen o ki şirket, kendisinin yaptığı gibi içerik üreticilerin de yeni dünya düzenine alışmasına imkân tanıyacak.