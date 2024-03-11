YouTube, ana sayfasında artık yeni kullanıcılara ya da oturumunu kapatmış olanlara video önermeyecek.

Yepyeni bir bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon alıp YouTube'a girdiğimizde bile ana sayfada karşımıza bazı tavsiye edilen içerikler çıkıyordu. Giriş yaptığımızda ya da giriş yapmasak bile bir miktar platformu kullandığımızda bu tavsiye edilen içerikler daha bizim tercihlerimize uygun hâle gelmiş oluyordu. Şimdi Google'ın yaptığı yeni düzenleme ile YouTube, artık oturumunu kapatan ya da yeni hesap açan kullanıcılara video tavsiyesinde bulunmayacak.

Bundan böyle YouTube ana sayfasını oturumu kapatarak ya da gizli sekmeden açarak ziyaret eden kullanıcılar, tavsiye edilen videolar görmeyecekler. Onun yerine "Başlamak için arama yapın - İlginizi çekebilecek içeriklerle dolu bir akış oluşturabilmemiz için video izlemeye başlayın." yazan bir banner ile karşılaşacaklar.

Gizli sekmelerde de geçerli olacak

Sistem de tam olarak böyle işleyecek. Hatta tam olarak istediğiniz içerikleri görebilmek için biraz fazla video izlemeye ihtiyacınız olacak. Zira bizim yaptığımız testlerde kendi içeriklerimizden üç taneyi gizli sekmede izlediğimizde, önerilen içerikler arasında bizim içeriklerimizin yanı sıra pek çok ilgisiz içerik de tavsiye edildi.

Bu da akıllara Avrupa'da ve ABD'de yapılan düzenlemeler nedeniyle böyle bir değişikliğe gidilip gidilmediği sorusunu getirdi. Bu durumda da VPN ile başka bir ülkedeymişiz gibi yaptığımız denemelerde de aynı sonuçla karşılaştık, yani yeni ana sayfa özelliği tüm dünyada geçerli olacak şekilde, sessiz sedasız bir biçimde yayımlandı.