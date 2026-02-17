Tümü Webekno
YouTube'da videoların yorumları gözükmemeye başladı: Yeni bir reklam engelleyici önlemi mi geliyor?

YouTube’da bazı kullanıcılar video altındaki yorumlar ve açıklama bölümünün yüklenmediğini fark etti. Reddit’te gündem olan sorunun, Google’ın reklam engelleyici önlemleriyle bağlantılı olabileceği konuşuluyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

YouTube’da son günlerde can sıkıcı bir problem yaşanıyor. Bazı kullanıcılar, videoların altındaki yorumlar bölümünün ve hatta açıklama kısmının tamamen boş kaldığını bildiriyor. Sayfa açılıyor, video oynuyor ama yorumlar yok.

Reddit’te açılan başlıklara göre sorun herkeste sürekli görünmüyor. Ancak ortak nokta şu: Reklam engelleyici kullananlar bu durumla daha sık karşılaşıyor. Sayfayı yenilemek bazen işe yarıyor ama en “garanti” çözümün adblock’u kapatmak olduğu söyleniyor.

Bu bir teknik hata mı, yoksa yeni bir reklam engelleyici hamlesi mi?

YouTube’un son bir yıldır reklam engelleyicilere karşı adeta savaş açtığını biliyoruz. Video oynatmayı engelleyen uyarılar, Premium’a yönlendiren mesajlar derken Google bu konuda oldukça agresif bir politika izliyor. Şimdi ise yorum ve açıklama bölümlerinin yüklenmemesi, yeni bir anti-adblock önlemi olabilir mi sorusunu gündeme taşıdı.

İşin ilginç tarafı, bazı YouTube Premium abonelerinin de aynı sorunu yaşadığını bildirmesi. Önceki adblock önlemlerinde Premium kullanıcılar genellikle etkilenmiyordu. Eğer bu durum gerçekten bilinçli bir sistemse, Premium tarafında yaşanan sorun “yan etki” olabilir.

