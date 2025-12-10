YouTube videolarına birden fazla başlık ekleme dönemi başladı

YouTube, videolara aynı anda üç farklı başlık ekleyip performanslarını karşılaştırmayı sağlayan yeni özelliğini duyurdu. İçerik üreticileri artık en etkili başlığı veriyle seçebilecek.

YouTube, içerik üreticilerinin videolarına üç farklı başlık ekleyerek performans testleri yapabilmesini sağlayan yeni “Test & Compare” özelliğini tanıttı. Sistem, başlık varyasyonlarını izleyicilere rastgele gösterip izlenme süresi ve etkileşim gibi metriklerle analiz ediyor.

Bu özellik, özellikle tıklanma oranının başlıkla doğrudan ilişkili olduğu YouTube’da daha doğru strateji kurmayı mümkün kılıyor. Üreticiler artık yalnızca tahmine değil, gerçek izleyici verisine dayanarak en iyi başlığı seçebilecek.

Test süresi genellikle iki hafta sürüyor ve bu sürecin sonunda performansı en yüksek olan başlık otomatik olarak videonun varsayılanı haline geliyor. Böylece her video, en iyi izlenme potansiyeline sahip sürümüyle yayınlanmış oluyor.

Yeni araç, içerik üreticilerine daha çok görünürlük sağlayacak veri odaklı bir yaklaşım sunarken, YouTube’un da keşfedilebilirliği artırma hedefiyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.