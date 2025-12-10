Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

YouTube videolarına birden fazla başlık ekleme dönemi başladı

YouTube, videolara aynı anda üç farklı başlık ekleyip performanslarını karşılaştırmayı sağlayan yeni özelliğini duyurdu. İçerik üreticileri artık en etkili başlığı veriyle seçebilecek.

YouTube videolarına birden fazla başlık ekleme dönemi başladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

YouTube, içerik üreticilerinin videolarına üç farklı başlık ekleyerek performans testleri yapabilmesini sağlayan yeni “Test & Compare” özelliğini tanıttı. Sistem, başlık varyasyonlarını izleyicilere rastgele gösterip izlenme süresi ve etkileşim gibi metriklerle analiz ediyor.

Bu özellik, özellikle tıklanma oranının başlıkla doğrudan ilişkili olduğu YouTube’da daha doğru strateji kurmayı mümkün kılıyor. Üreticiler artık yalnızca tahmine değil, gerçek izleyici verisine dayanarak en iyi başlığı seçebilecek.

thread-393332200-8782659287022934845

Test süresi genellikle iki hafta sürüyor ve bu sürecin sonunda performansı en yüksek olan başlık otomatik olarak videonun varsayılanı haline geliyor. Böylece her video, en iyi izlenme potansiyeline sahip sürümüyle yayınlanmış oluyor.

Yeni araç, içerik üreticilerine daha çok görünürlük sağlayacak veri odaklı bir yaklaşım sunarken, YouTube’un da keşfedilebilirliği artırma hedefiyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Youtube

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim