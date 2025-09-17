YouTube, Yeni Yapay Zekâ Araçlarını ve Para Kazanma Modellerini Tanıttı

YouTube, 2025 etkinliğinde içerik üreticiler için yapay zekâ destekli araçlarını ve yeni gelir modellerini duyurarak önemli yenilikler açıkladı.

YouTube, Made on YouTube 2025 etkinliğinde içerik üreticilerin iş akışını kolaylaştıracak ve izleyici etkileşimini artıracak yeni yapay zekâ araçlarını tanıttı. Şirket ayrıca içerik üreticiler ile markalar arasında daha doğrudan işbirliği sağlayacak yeni gelir modellerini de açıkladı.

YouTube Shorts için devreye alınacak DeepMind Veo 3 Fast, kısa videolara arka plan ekleme, sahnelere nesne dahil etme, görüntüleri farklı stillerde düzenleme ve konuşmaları şarkıya dönüştürme gibi özellikler sunacak.

Yapay zekâ ile ses dosyalarından video üretimi ve yeni gelir modelleri

Aynı zamanda ham görüntüleri otomatik taslak videoya çevirme desteği de gelecek. Bunun yanında Ask Studio adını taşıyan yeni sohbet aracı, iş akışını düzenleme, öneriler alma, A/B testleri yapma ve otomatik dublaj özellikleri ile içerik üreticilere destek olacak.

Canlı yayın ve podcast tarafında da yenilikler planlanıyor. İçerik üreticiler izleyici etkileşimini artırmak ve yeni kitlelere ulaşmak için ek araçlar kullanabilecek. Podcast yayıncıları ise yapay zekâ sayesinde uzun bölümlerden otomatik kısa klipler oluşturabilecek. Öte yandan yalnızca ses dosyalarından video üretebilen yeni özellik de dikkat çekiyor.

YouTube, gelir modellerine de yenilikler ekliyor. Shorts videolarına artık markaların sitelerine yönlendiren bağlantılar eklenebilecek. YouTube Shopping daha fazla ülke ve satıcıya açılırken yapay zekâ destekli ürün etiketleme özelliği de bu süreci kolaylaştıracak. Tüm bu yeniliklerin 2025’in sonlarına doğru, en geç 2026’nın başında kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.