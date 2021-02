Dünyanın en popüler video platformu Youtube yokken yani internet alemi gaz ve toz bulutundan ibaretken ortalıkta dolaşan komik ve viral olmuş videoları hatırlayanlar var mı?

Youtube’un ilk gün yüzüne çıktığında viral olan ve şimdi izlediğimizde gülmekten yerlere yattığımız videolardan daha eskileri de var. Hatta öylesine akıllara zarar videolar var ki…

Türkiye ve dünyada viral olmuş videoları izlediğinizde; belki bir kısmınız hatırlayacak (oldlar bilirler), belki de ilk kez bu içerikleri göreceksiniz. Hadi gelin başlayalım.

Mahmut Tuncer TRT’ye eşeğiyle giriş yapar

TRT Arşiv’in yayınladığı videoyu izleyenler bilirler. Arkadaşım Eşek yorumunu Mahmut Tuncer’den bir eşekle beraber TRT stüdyolarında izlemek...

Porom Pom Pera, Arkadaşım Eşek, Şinanay, Bakkal Amca ve Dağdan Kestim Kereste performansları efsanevi elbette. Arkadaki pembe elbiseli ablaları çözebilenler yorum yapabilir mi?

Her Ankara oyun havasında gördüğünüz Oogachaka Baby

1990’lardan kalma animasyon Oogachaka bebeği Türkiye’de komik videolar alanında bir numara içerisinde yer. Oogachaka bebeğini Youtube’da hemen her Ankara havasında, roman havasında ya da halay videosunda yer alıyor.

Memlekette bize ait olmayan ama bu kadar çok sevilen başka bir bebek bulamazsınız. Elbette dönem teknolojisi göz önüne alındığında animasyon harika.

MSN’in efsane muzu ile tekrar tanışın: Peanut Butter Jelly Time

2002 ylında The Buckwheat Boyz’un Peanut Butter Jelly Time şarkısı ile viralleşen bu muzu, tanımayan yoktur. Flash animasyon dünyasında o kadar popüler oldu ki hemen hepimizin MSN ifadeleri arasına girmişti. Bu dans eden muzu bu günde birçok video da görebilirsiniz.

Numa Numa Reyiz!

Dragostea Din Tei (Nectar Remix)’e sadece dudaklarıyla hükmeden Numa Numa Reyiz’i hatırlamayan da ne bileyim? Birçok forumda bu arkadaşın giflerini kullanıp emeğe saygı + rep yazanlar burada mı? Bu arkadaş o kadar popüler olmuştu ki dönemin televizyon programlarına vs. de çıktı.

İnternet Trollerinin Favorisi: Eduard Khil

Mr.Trololo olarak adlandırılan Rus şarkıcı Eduard Khil Youtube ya da 9Gag’le popüler değildi. Kendisi I Am Glad, ‘Cause I’m Finally Returning Back Home (Trololo) parçasıyla dünyada viral olmuş bir isim.

Plak, radyo aracılığı ile parça yayınlanmış ancak kimse ne olduğunu çözememiştir. Eduard Khil’in ismen tanınması her ne kadar Youtube ile olmuş olsa da aileleriniz kendisini baya iyi tanıyor.

Evinize Koşun Atariyle Coşun

Türkiye’de yayınlanmış efsanevi Atari reklamı. 1985 yılında çıkan Atari 1010 içeriğinin derslere vs. ne kadar destek olduğu tartışılır elbette. Ülkemizde viral oldu mu oldu! Her aileye Atari aldırma hayali kurdurdu mu? Eh...

Baba çektiğin CD’ye Eminem Without Me koyar mısın?

Türkiye’de Eminem dinleyen insan sayısı Bayburt nüfusundan azken Türkiye’de Eminem Without Me klibi tartışma konusu olmuştu. Düşünün MTV her yerde cayır cayır eleştiriliyor, Eminem şeytana mı özendiriyor? O zamanların illumunatisi tek başına Eminem tabi.

Ooo yea Ash! Ben Brock tanışalım mı? Komedyshow

Youtube’dan önceden beri videolar çeken ve Youtube ile patlayan bir ekip daha. Kendileri şu anda Hiç Komik Değil ismiyle içeriklerine devam etseler de evde amatör videolar çekip hayal gücü sınırlarını zorlayan Komedyshow ekibinin Pokemon, Harry Potter serilerini o dönem izlemeyen pek yoktur.

Türk Star ninjaları, afacan ikili!

Gökhan ve Ergün kardeşlerin içinden çıkan Bayhan ile beraber Türkstar’da tatlışlıklarına tüm Türkiye güldük. Öylesine viral oldu ki bu çocuklar günümüzde hala izlenen videolar içinde yer alıyorlar.

Türkiye’nin Hiper Starı Ajdar Anık!

Çikita Muz, Şahdamar gibi efsanevi şarkıların yazarı ve seslendiricisi Ajdar Anık’ı unutan bizden değildir. O dönem sosyal medya böyle olsaydı, Ajdar Anık şu anda en büyük fenomendi.

Ben Noel Dayıyım, Delikanlıyım!

Grafi2000 efsanevi flash animasyonu Noel Dayı bir dönemin süper kahramanı. Counter-Strike’da oyun sesi, MSN’de gönderilen sesler televizyonlarda büyük geyik malzemesi olmuş bir yapım. Türkiye’de ilk yetişkin flash animasyonu da olabilir tabi.

Sizlerinde aklına gelen videoları bizimle yorumlarda paylaşın belki listemize bile girebilir ne dersiniz?