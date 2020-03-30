Bir YouTuber'ın Yaptığı Özel Yeraltı Sığınağı (Video)

Popüler YouTuber Colin Furze, kendisi için özel olarak yaptığı yeraltı sığınağını takipçileriyle paylaştı. Tamamen metal malzemeden yapılan sığınak, ses geçirmiyor ve iklimsel koşullardan da etkilenmiyor. Furze, bu projesi ile kendisine bir yaşam alanı oluşturmuş durumda.

Colin Furze, yıllardır YouTube'un içinde olan bir isim. Daha çok yaratıcı icatlarıyla ön plana çıkmayı başaran Furze, YouTuber'lık hayatı boyunca defalarca internetin viral isimlerinden bir tanesi olmayı başardı.

Şimdi, yine etkileyici bir projesini takipçileriyle paylaşan YouTuber, bir yandan internet ortamında yeniden viral olmayı başarırken diğer yandan da kendi hayatı için kritik bir önem arz eden bir çalışmayı sergiledi.

Popüler YouTuber, bundan 5 yıl önce çektiği bir videoda, kendisine özel bir yeraltı sığınağı yaptığını takipçilerine duyurmuştu. Paylaştığı son videosunda yaptığı bu çalışmanın 5 yıl sonraki halini tüm takipçileriyle paylaşan Furze, kendisi için nasıl bir yeraltı sığınağı oluşturduğunu ve bu sığınakta nelerin olduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

Furze, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda evinin arka bahçesinde bulunan bu yeraltı sığınağına gizli bir kapı aracılığıyla girilebildiğini ifade ediyor. Sığınağın tamamen metal malzemeden yapıldığını ifade eden YouTuber, yeteri miktarda ışıklandırma sistemi kullandığını, sığınağın ses geçirmediğini ve iklimsel koşullardan da etkilenmediğini sözlerine ekliyor.

YouTuber, yeraltı sığınağında kendisi için tam bir yaşam alanı oluşturmuş durumda. Bu sığınağın içerisinde istediği her şeyi yapabilen YouTuber, kendi projelerini bile bu sığınak içerisinde hayata geçirebilir. Furze, sığınağının metal olduğu için sıcaklıktan etkilenmediğini, alevli projelerini bile bu sığınak içerisinde hem yapabileceğini hem de test edebileceğini ifade ediyor.

Furze'un yeraltı sığınağı, bugüne kadar yapılan ve bugünden sonra yapılabilecek projeleri de depolayabilecek kadar büyük. Popüler YouTuber, bu sığınağı aktif bir şekilde kullanacağını ve ses geçirmediği için bazı gürültülü testlerini burada yapabileceğini söylüyor. Dilerseniz artık sizleri, Colin Furze'un yeraltı sığınağı ile başbaşa bırakalım.

Bir YouTuber tarafından oluşturulan yeraltı sığınağı