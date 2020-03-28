Bir YouTuber, Minecraft'ta Gerçek Ölçekli Dünya Oluşturuyor

PippenFTS isimli bir YouTuber, paylaştığı bir videoda Dünya'yı Minecraft'ta tam ölçekli olarak yeniden oluşturacağının projesini duyurdu. YouTuber, yapıları yeniden oluşturmak için diğer insanlardan da yardım istedi.

2011 yılında oyun dünyasına belki de bu kadar büyük bir etki yapacağı düşünülmeden piyasaya sürülen Minecraft, günümüzde hâlâ milyonlarca oyuncunun buluştuğu bir yer. Elbette oyunun bu denli popüler olmasının ana sebeplerinden birisi de içinde akla gelebilecek her şeyi yapabilme imkânı sunması.

Bugüne kadar Minecraft’ta yapılmış binlerce akıl ötesi proje gördük fakat gördüğümüz bu projelerin tümü, bir YouTuber’ın başlattığı yeni projenin yanında devede kulak kalıyor desek yeridir. PippenFTS isimli YouTuber, paylaştığı videoyla yeni birebir ölçekli Dünya projesini duyurdu.

Minecraft'ta birebir ölçekli Dünya yapılacak:

Bu fikir daha önceleri birçok Minecraft oyuncusunun aklına gelmiş olsa da böylesine büyük bir projenin nasıl yapılabileceği konusu herkesin aklını karıştırıyordu. İşte bu noktada PippenFTS, Build The Earth (Dünyayı İnşa Et) isimli projesini nasıl gerçeğe dönüştürebileceği konusunda bizleri aydınlattı.

PippenFTS’in Dünya'yı Minecraft’a taşıyacağı planı, iki farklı mod sayesinde biraz daha kolaylaşıyor. Minecraft’ta sevilen bir mod olan Terra 1-1 modu ile Dünya, Minecraft’a olabilecek en doğru şekilde taşınabilecek. Elbette bu modun da limitleri var ve mod, yalnızca biyomları, genel arazi dokusunu ve belirgin yolları oyuna taşıyabilir.

Anlaşılabileceği üzere Terra 1-1 modu, günümüzün en ikonik insan yapımı yapılarını bile oyuna taşıyamaz. Çin Seddi ve Mısır’daki piramitler gibi devasa yapılar, Terra 1-1 ile yalnızca dümdüz bir doku olarak zemine işlenebilirler Bununla birlikte bu mod, tek seferde bütün Dünya'yı Minecraft’a taşıyamaz ve ancak parça parça taşıyabilir.

Projeye yardımcı olacak ikinci Minecraft modu ise Cubic Chunks modu. Bu mod sayesinde Everest Dağı gibi hayli yüksek yerler, oyundaki inşa sınırı gözetilmeksizin oyuna aktarılabilecek. Terra 1-1 modu ile Cubic Chunks modu birleştiğinde ortaya gezegenimizi fazlasıyla andıran bir harita çıkacak.

Yapıları inşa etmek için insanların yardımı gerekiyor:

Elbette bu noktada tek bir şey eksik oluyor: şehirler ve insanlar tarafından yapılan tüm yapılar. İşte bu noktada PippenFTS, videoyu izleyen kişilerden yardım istiyor zira Dünya üzerindeki tüm yapılar yine insanlar tarafından yeniden Minecraft’a taşınmak zorunda. PippenFTS de bunun için video aracılığıyla kendisine yardımcı olacak insanlar toplamaya çalışıyor.

Minecraft’a Dünya'yı taşıma projesinde yardım isteyen PippenFTS’in sesi binlerce kişi tarafından duyulmuş durumda ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bugün itibarıyla bu çılgın projeye destek vermek isteyen 40.548 kişi, PippenFTS’in Discord sunucusuna bağlanmış durumda. PippenFTS’in Discord sunucusuna göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.