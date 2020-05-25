Aynı zamanda bir otomobil kiralama şirketine sahip olan Rob Feretti isimli bir YouTuber'ın sahip olduğu C7 Corvette Z06, akılalmaz bir kazaya karıştı. Bir müşteriye kiralanan araç, kiralandıktan sadece 3 dakika sonra perte çıkacağı bir kazaya karıştı.

Şimdi sizlere, "Kontrolsüz güç güç değildir." cümlesinin aslında ne kadar doğru olduğunu gösteren bir olaydan bahsedeceğiz. Yaklaşık 1 milyon aboneye sahip olan ve daha çok otomobiller üzerine videolar çeken YouTuber Rob Feretti'nin sahip olduğu bir C7 Corvette Z06, bilinçsiz bir sürücü tarafından kullanılamaz hale getirildi. YouTuber, yaşadığı üzücü olayı yayınladığı videoyla aboneleri ile de paylaştı.

SuperspeedersRob isimli kanalın içerik üreticisi olan Feretti, bir otomobil kiralama şirketinin de sahibi. Araç kiralamak için Feretti'nin şirketine başvuran bir müşteri, C7 Corvette Z06'yı kiralamak istedi. Şirket yetkilileri, talebi onaylarken müşteriyi aracın gücü ve kontrol zorluğu konusunda da uyardılar.

Her detayı ile kendine hayran bırakan C7 Corvette Z06

Müşteri, usta bir şoför olduğunu ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtti ancak kiraladığı aracı perte çıkarması 3 dakika sürdü. Geçirdiği kazadan sonra kullanılamaz hale gelen araç, özel bir 'garajda' eski görkeminden uzak bir şekilde yatıyor.

Feretti, yaşadığı bu üzücü olayı takipçileri ile de paylaştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda aracın aldığı hasara değinen YouTuber, motorun çalışır durumda olduğunu ancak ön takımın dağıldığını, aracın sadece sürücü bölümündeki hava yastığının patladığını söyledi. YouTuber, araçtaki hasarın düzeltilebilmesi için 20 ila 25 bin dolar arasında harcama yapılması gerektiğini ifade ediyor.

YouTuber'ın hurdaya dönen C7 Corvette Z06'sını paylaştığı video