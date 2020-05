Amalgam Collection Tarafından Üretilen Eşsiz Model Arabalar

Amalgam Collection isimli şirket, çeşitli üretim yöntemlerini birleştirerek dünyanın en ikonik ve lüks otomobillerinin modellerini oluşturuyor. Öyle ki bu benzersiz el yapımı ürünlerin 3D baskıları bile inceleyenlerin gözünü kamaştırmaya yetiyor.

Küçük ölçekli araba ve tekne koleksiyonu yapma fikri düşünüldüğünde, bu bir miktar pahalı bir hobi olabilir ancak pek çok insan için bu tarz model ürünlere sahip olmak ve biriktirmek, en kaliteli saatler veya değerli sanat eserleriyle yarışacak kıvamda bir tutkudur. Bu istenen işleri üreten şirketlerden biri Amalgam Collection ismiyle biliniyor. Ürünleri ortaya çıkarmak için çok çeşitli tasarım yöntemleri kullanan şirket, bu sayede en lüks otomobillerin eşsiz örneklerini oluşturarak pazardaki yerini sağlamlaştırıyor.

Amalgam Collection tarafından üretilen modeller, orijinal tasarımların tamamının hassas bir şekilde işlenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Yani ortaya çıkan tasarımların 3D fotoğraf baskılarına bakan kişiler, ürünlerin model mi gerçek mi olduğunu anlayamayabiliyor. Amalgam Collection, bu başarısının sırrını zanaatkârlarının gerçek üreticiler tarafından sağlanan ve gizli tutulan CAD verilerini kullanmasına ve bu verilerin uzman tasarımcı ve mühendis ekip ortaklığında eşsiz biçimde işlenmesi olarak görüyor.

Alfa Romeo 8C 2900 / 1938 Mille Miglia

Lamborghini / Centenario

Mercedes / Benz 300SL

Modellerin orijinallerini kusursuza yakın biçimde oluşturduğu ve tasarımları fotoğraflarda gerçek bir arabadan ayırt etmenin imkânsıza yakın olduğu yorumları yapılan firmanın her geçen gün kendini geliştirdiği söyleniyor. Ayrıca şirket, otomobillerin orijinal boyutlarının çeşitli parçalarını oranlarını bozmadan küçülterek bu başarıyı sağlıyor; bitişleri ve detayları kaçırmamak için her arabanın her yönünü yakalayan yaklaşık 1.000 adet referans fotoğraf çekiliyor.

Meraklıları için aktarmak gerekirse şirket 1:8 ölçekli bir prototip geliştirmek için 4.000 saatten fazla zaman harcıyor ve modellerin inşası yaklaşık 250 ila 450 saat sürüyor. Ortaya çıkan modelin gerçek otomobilin her detayını doğru bir şekilde temsil edebilmesi için ürün son aşama olarak üreticiye gönderiliyor. Ayrıntılı inceleme sonucu onay alan modellerin sunumu böylece yapılıyor. Şirketin diğer modellerine buradan ulaşabilirsiniz. Yukarıda sizin için seçtiğimiz birkaç örnek hakkında siz ne düşündünüz? Gerçekten tasarımlar hakkında söylenenler sizce doğru mu, görüşlerinizi yorum kısmından bize ve diğer okurlarımıza bildirebilirsiniz.