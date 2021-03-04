YouTuber Danla Bilic, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı video için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi ve ona sosyal medya takipçilerinden gelen soruları yöneltti.

Türkiye’nin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz. Soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?” şeklinde bir paylaşımda bulunarak YouTube kanalında Kadınlar Günü’ne özel yayınlayacağı videonun içeriğini paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımına gelen 1.600’ün üzerinde yanıt içerisinden en iyi soruları derleyen Danla Bilic, dün itibarıyla video çekimi için Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Çekimin ardından Ekrem İmamoğlu ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Bilic, fotoğrafın açıklamasında ise “8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, aslında her gün için Ekrem İmamoğlu başkanıma zor sordum. O, cevaplarken zorlandı mı, yakında YouTube’da yayında” ifadelerine yer verdi.

Danla Bilic'in Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafı sosyal medyada toplamda 500 bin beğeniyi aştı

Danla Bilic’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir video çekeceğini açıkladığı tweet, 52 binin üzerinde beğeni alarak büyük ses getirmişti. Bilic’in dün gerçekleşen çekimin ardından İmamoğlu ile birlikte paylaşmış olduğu fotoğraf ise çok daha büyük bir etki yarattı ve Instagram’da an itibarıyla 474 bin beğeniyi aşmış durumda. Bilic’in İmamoğlu’na yönelttiği soruları ve aldığı yanıtları ise 8 Mart Pazartesi günü YouTube’da izleyebileceksiniz.