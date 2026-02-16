Tümü Webekno
YouTuber Logan Paul’un 28 Yıllık Kartı Pokémon Kartı 16,49 Milyon Dolara Satıldı

Logan Paul’un PSA 10 dereceli Pikachu Illustrator Pokémon kartı, Goldin müzayedesinde tam 16,49 milyon dolara satıldı. 41 gün süren açık artırma sonunda kırılan rekor, kartın nadirliği ve koleksiyon piyasasındaki çılgın büyümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

YouTuber Logan Paul’un 28 Yıllık Kartı Pokémon Kartı 16,49 Milyon Dolara Satıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

YouTuber ve WWE yıldızı Logan Paul’un “Kutsal Kase” olarak anılan Pikachu Illustrator kartı, koleksiyon dünyasında yeni bir sayfa açtı. 5 Ocak’ta başlayan ve 41 gün süren açık artırma sonunda kart, alıcı primi dahil toplam 16.492.000 dolara satıldı.

2021 yılında kartı 5,275 milyon dolara satın alan Paul, üç kattan fazla kazanç elde etmiş oldu. Evet, 28 yıllık küçük bir karttan bahsediyoruz. Müzayede sürecinin ilk haftasında teklifler 500 bin dolardan 4,3 milyon dolara kadar çıktı. 14 Ocak’ta fiyat 5,1 milyon dolarda bir süre sabit kaldı. Ancak Şubat ortasında işler yeniden hızlandı.

15 Şubat gecesi kapanışa saatler kala onlarca yeni teklif geldi ve uzatmalı açık artırma süreci başladı. Çekiç fiyatı 13,3 milyon dolar olurken, yüzde 24’lük alıcı primiyle birlikte toplam satış bedeli 16,49 milyon dolara ulaştı. Kazanan kişinin kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

Bu Kart Neden Bu Kadar Değerli?

Pikachu Illustrator kartı, 1998 yılında Japonya’da CoroCoro Comic tarafından düzenlenen bir illüstrasyon yarışmasının kazananlarına ödül olarak verildi. Tasarımcısı ise Pikachu’nun orijinal çizeri Atsuko Nishida.

Toplamda yalnızca 39-40 adet dağıtıldığı tahmin ediliyor. Ancak Logan Paul’un sahip olduğu kartı özel yapan şey, PSA 10 derecesine sahip bilinen tek kopya olması. PSA 10, bir kartın alabileceği en yüksek kondisyon puanı anlamına geliyor. Yani bu kart neredeyse ilk günkü kadar iyi durumda.

