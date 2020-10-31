Apple ve Apple ürünleriyle dalga geçmesiyle ün kazanan Rob Lopez, son yüklediği videosunda iPhone 12'nin 'dürüst' reklamına yer verdi. Rob Jobs olarak karşımıza çıkan Rob, iPhone 12 serisini kendi diliyle pazarladı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefon serisi iPhone 12'yi tanıtmış ve ardından piyasaya sürmüştü. Dört farklı modelle birlikte gelen yeni iPhone 12 serisi, internet âleminde her sene olduğu gibi yeni tartışmalar başlatmıştı. Öte yandan bazı içerik üreticileri de her sene olduğu gibi Apple'ın yeni ürünleriyle dalga geçmişti.

Apple'ın ürünleriyle dalga geçmesiyle ünlü olan en büyük içerik üreticilerinden birisiyse 'RØB' oldu. İnternet âleminde kendi ismiyle bilinen Rob Lopez, her sene olduğu gibi bu sene de Apple'ın yeni iPhone serisini videosuna konuk etti. 'iPhone Reklamları dürüst olsaydı' serisiyle dünyaya yeni bir içerik türü kazandıran Rob, iPhone 12 serisini kendi diliyle tanıttı.

'Dürüst' iPhone 12 reklamı:

Rob'un yeni videosunu anlatmaya geçmeden önce videonun parodi amaçlı çekildiğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bu noktada Rob'un söylediklerini ciddiye almamanız ve ona göre tepki göstermeniz daha iyi olacaktır. Zira kendisi iPhone 12 serisi için hiç de iyi şeyler söylemiyor.

Ekranlarımıza Rob Jobs olarak çıkan Rob, iPhone 12 serisi reklamına 'yeni ancak en iyi olmayan akıllı telefon' cümlesiyle giriş yapıyor. Bunun ardından Rob, Apple kullanıcılarının da artık sinirini bozmaya başlayan büyük çentiğe de gönderme yaparak birbirinden pek de farklı olmayan 4 yeni model getirdiklerini söylüyor.

iPhone 12 Pro modellerinin iPhone 11 Pro modelleriyle aynı kamera dizilimine sahip olduğunu da vurgulayan Rob, bu sene ek olarak gelen LiDAR sensörünün de normal kullanıcılar için pek kullanışlı olmadığına dair ifadeler kullanıyor. Rob, bunun ardından Apple için yeni bir gelir kapısı olan MagSafe'e de parmak basıyor.

Rob, son olarak reklamında yeni iPhone serisinin kutusundan çıkarılan kulaklık ve şarj aletine rağmen fiyatların aynı seviyede ve hatta bir tık yüksekte olduğundan bahsediyor. Rob'ın videosu burada biterken kendisinin bu videoyu komedi amaçlı oluşturduğunu yeniden hatırlatalım. Yani iPhone 12 serisini almayı düşünüyorsanız, kendisinin sözlerini fazla kâle almasanız iyi edersiniz.