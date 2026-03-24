'Çerezleri Kabul Et' Dediğimizde Tam Olarak Neyi Kabul Etmiş Oluyoruz?

İnternette gezinirken 'Çerezleri kabul et' butonuna basmak sandığınızdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Peki bu tek tıklamayla hangi verileri paylaşıyor, nelere izin vermiş oluyoruz?

İnternette neredeyse her siteye girdiğimizde karşımıza çıkan 'çerezleri kabul et' uyarısı, çoğu zaman refleks hâlinde onayladığımız bir detaydan ibaret gibi görünüyor. Oysa bu küçük pencere, dijital dünyada bıraktığımız izlerin nasıl toplanacağı ve kullanılacağına dair önemli bir sözleşmenin başlangıcı anlamına geliyor.

Çoğu kullanıcı, bu bildirimi yalnızca siteyi kullanmaya devam edebilmek için hızlıca geçilmesi gereken bir engel olarak görüyor. Ancak 'kabul et' dediğimiz anda ziyaret ettiğimiz sayfalar, tıkladığımız bağlantılar ve hatta ilgi alanlarımız gibi birçok veri, farklı amaçlarla işlenebilir hâle geliyor.

Çerezler (cookies), ziyaret ettiğiniz web sitelerinin tarayıcınıza kaydettiği küçük veri dosyalarıdır.

En temel işlevleri, oturum bilgilerinizi hatırlamak ya da siteyi daha kullanışlı hâle getirmektir. Örneğin bir e-ticaret sitesinde sepete eklediğiniz ürünlerin kaybolmaması ya da tekrar giriş yapmadan hesabınıza erişebilmeniz, bu çerezler sayesinde mümkün olur.

Ancak iş yalnızca bununla sınırlı değil.

'Çerezleri kabul et' dediğinizde çoğu zaman sadece zorunlu çerezleri değil; analiz ve reklam çerezlerini de onaylamış olursunuz. Bu çerezler, hangi sayfalarda ne kadar vakit geçirdiğinizi, hangi ürünlere baktığınızı ve ne tür içeriklerle ilgilendiğinizi takip eder. Elde edilen bu veriler, hem site sahipleri hem de üçüncü taraf reklam şirketleri tarafından kullanıcı profili oluşturmak için kullanılır.

Özellikle üçüncü taraf çerezler, ziyaret ettiğiniz farklı siteler arasında sizi takip edebilir. Bu sayede bir sitede baktığınız ürünün reklamını başka bir platformda görmeniz mümkün olur.

Çoğu web sitesi çerez tercihlerinizi özelleştirme seçeneği de sunar.

Yani tüm çerezleri kabul etmek yerine yalnızca gerekli olanları seçmek mümkündür. Ancak bu seçenek genellikle daha az görünür olduğu için kullanıcıların büyük kısmı doğrudan tüm çerezleri kabul etmeyi tercih eder.