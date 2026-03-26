Bakan Yardımcısı Açıkladı: Starlink'in Türkiye'ye Gelmesi İçin Görüşmeler Başladı

Türkiye, Satellite 2026 kapsamında uydu internet hizmetleri Starlink ve Kuiper ile masaya oturdu. BTK süreci henüz tamamlanmasa da Gebze’de kurulan yer istasyonu ve yapılan görüşmeler, Starlink’in Türkiye’de yakında hizmete başlayabileceğini gösteriyor.

Türkiye’de uzun süredir merak edilen uydu interneti konusu yeniden gündemde. Satellite 2026 etkinliğinde yapılan görüşmeler, özellikle Starlink’in Türkiye planlarının artık daha somut bir aşamaya geldiğini ortaya koydu.

Hatırlarsanız Starlink, Türkiye için daha önce 2024 yılını işaret etmişti. Ancak BTK ile regülasyon süreci tamamlanamadığı için bu plan hayata geçirilememişti. Şimdi ise gelen yeni açıklamalar, sürecin yeniden hızlandığını gösteriyor.

Starlink ve Kuiper ile Masaya Oturuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre Türkiye, SpaceX’in Starlink’i ve Amazon’un Kuiper projesiyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde en kritik konu ise tahmin edebileceğiniz gibi regülasyon ve güvenlik oldu:

"SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı (Amazon Leo) başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz."

Yani mesele sadece “internet gelsin” değil. Türkiye, bu sistemlerin hangi kurallara göre çalışacağını ve veri güvenliğini netleştirmek istiyor. Bu da sürecin neden uzadığını açıklayan en önemli detaylardan biri.

Gebze’de Starlink Altyapısı Çoktan Kuruldu

İşin en dikkat çekici kısmı ise şu: Starlink için Türkiye’de altyapı aslında hazır bile. Gebze Bilişim Vadisi’nde bir yer istasyonu halihazırda kurulmuş durumda.

Bu ne demek? Eğer BTK ile anlaşma tamamlanırsa, Starlink’in Türkiye’de hizmet vermesi için teknik tarafta büyük bir engel kalmamış olabilir. Yani süreç tamamlanır tamamlanmaz hizmet oldukça hızlı bir şekilde başlayabilir.