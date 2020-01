Bir YouTuber, Super Mario Bros.'ta SpeedRun Rekoru Kırdı

Super Mario Bros., bir SpeedRun rekoru denemesiyle yeniden gündemde. Bir YouTuber, Super Mario Bros'u Any% kategorisinde, kurallardan bağımsız olarak oynayarak SpeedRun rekoru kırmayı başardı.

Zaman geçtikçe video oyunları da gelişmeye devam ediyor. Ancak bu durum, 20-30 yıl önce oynadığımız oyunların artık rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Bugün bile klasik oyunlar, hız rekorlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. YouTuber Kosmic, Super Mario Bros.'ta SpeedRun rekor kırmayı başardı. (SpeedRun, bir oyunu belli kurallar çerçevesinde ya da tamam kuralsız bir şekilde en hızlı şekilde bitirmeye verilen isim. Herhangi bir oyun ile ilgili SpeedRun rekorlarını speedrun.com üzerinden inceleyebilirsiniz.)

NES platformunun nostajik oyunu Super Mario Bros., hız denemesi yapan oyuncular için en popüler oyunlardan biri. Efsaneyi hızlı bitirmek için birçok püf noktası bulan oyuncular, dönem dönem yaptıkları denemelerle rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Kosmic, 2013 yılından beri Mario'da hız rekorları deniyor ve oyunun ne kadar hızlı tamamlanabileceğini göstermeye devam ediyor.

Kosmic, hafta sonu yaptığı son hız denemesiyle inanılmaz bir başarı elde etti ve rekoru YouTube'da paylaştı. Mario için yeni rekor, 4:55.646 saniye oldu ve eski rekoru, saniyenin onda biriyle geçmeyi başardı. Kosmic, videonun açıklama kısmında rekorun tekrar geçilebileceğine inandığını, ancak tekrar rekor kırmaya çalışmayacağını yazdı.

Rekortmen oyuncu, dünyanın en büyük Super Mario Bros. oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Kosmic şu anda Any% kategorisinde dünya rekorlarını elinde bulunduruyor. Any% kategorisinde, oyunculara herhangi bir sınırlama getirilmiyor ve her türlü kısayoldan ve hileden yararlanabiliyorlar.

İşte Kosmic'in Super Mario Bros.'ta SpeedRun rekoru kırdığı video: