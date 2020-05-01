YouTube’da 1 milyon abonesi olan ünlü YouTuber TwoMad, geçtiğimiz günlerde canlı yayın sırasında şok bir saldırıya uğradı. Ünlü YouTuber'ın evini bile bir kişi, havalı tabancayla eve plastik mermi yağdırdı.

TwoMad isimli YouTuber, video paylaşım platformunda yaptığı mizah içerikli canlı yayınlarla 1 milyon aboneli bir kanala sahip durumda. Bununla birlikte YouTube’un en tanınmış içerik oluşturucuları arasında yer alan TwoMad’in başı, son günlerde takipçileri ile belada.

TwoMad, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir canlı yayın sırasında şok edici bir olay yaşadı. Takipçileri ile sohbet ettiği canlı yayın sırasında YouTuber’ın evinden yüksek bir ses geldi. Ünlü YouTuber, sesi duyduktan sonra panik halinde sandalyesinden kalktı ve sesin geldiği yere doğru gitti.

Evinin bahçesinde biri olduğunu söyleyen YouTuber, pencerelerine ateş edildiğini söyledi. YouTuber, gerçekleşen saldırıyı “Hey evimde biri var. Silahı falan var. Pencereme ateş ediyor. Ne oluyor böyle?” ifadeleriyle takipçileri ile paylaştı.

Saldırı sırasında yayın devam eden TwoMad’in takipçileri YouTuber’dan ne olduğunu anlatmasını istedi. Saldırı sonrasında takipçilerine durumu açıklayan TwoMad, birden fazla insanın havalı silahlarla evinin penceresine ateş ettiğini söyledi. TwoMad, “Evimde bir çeşit oyuncak tabancayla ateş eden insanlar var. Pencereme ateş edip camları kırıyorlar” dedi.

TwoMad’in yaşadığı ilk ilginç olay bu değil

TwoMad’in takipçileriyle yaşadığı ilk ilginç olay bu değil. Daha önce bir kişi, ünlü YouTuber'ın evinin önündeki bisikleti çalmaya çalışmıştı. Havalı silahla gerçekleşen saldırının ardından TwoMad yukarıdaki görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

TwoMad, takipçileriyle sorun yaşayan tek içerik oluşturucu değil. Twitch’de yayın yapan Sweet Anita, uzun süredir kendisini takip eden bir takipçisi tarafından geçtiğimiz günlerde fiziksel saldırıya uğradı. YouTube’un ünlü içerik oluşturucuların PewDieDie da takipçilerinin evini görüntülemeyi bırakmaları için birkaç kere çağrıda bulundu.

TwoMad'in evine saldırı yapıldığı anlar