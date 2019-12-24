Bugüne kadar dünyadaki pek çok YouTuber’ın çılgınca şeyler yaptığını gördük, görmeye de devam ediyoruz. Peki ya uçan elektrikli bir süpürge? Yaptığı birbirinden ilginç icatlarla nam salan ünlü YouTuber Peter Sripol, garip projelerine bir yenisini daha ekledi.

Video paylaşım platformu YouTube’da 1,2 milyondan fazla abonesi bulunan Peter Sripol, uzmanların ve profesyonellerin yardımı olmaksızın gerçekleştirilen Kendin Yap (DIY) projeleri ile biliniyor. Amerikalı YouTuber, bu projelerine bir yenisini daha ekledi: Uçan elektrikli süpürge.

Projeye başlamak için Amazon'dan 100 dolardan daha ucuza bir robot elektrikli süpürge satın alan Sripol, yaptığı ufak dokunuşlarla bu sıradan süpürgeye uçma yeteneği kazandırdı. Elektrikli süpürgenin üç tarafına pervaneler yerleştiren YouTuber, donanım ve yazılımsal eklemelerin ardından kumandanın arkasına geçti.

Sripol’un paylaştığı videoda, söz konusu elektrikli süpürgenin karşısına çıkan engelleri uçarak geçtiği görülüyor. Tabii, süpürge bu noktada sürekli havada kalamıyor. Zaten o zaman süpürge olmazdı değil mi?

Amerikalı YouTuber’ın bu icadı bir hayli ilginç görünse de, ortalama bir tüketici için uygun bir çözüm olmadığı ortada; ancak, tamir işlerinde kendinize güveniyorsanız ve ucuz bir elektrikli süpürgeye uçma yeteneği kazandırmak istiyorsanız, Sripol’un DIY projesini hayata geçirebilirsiniz. Yukarıda da söylediğim gibi Sripol’un tuhaf icatları, bununla sınırlı değil. Eğer DIY projelerine ilgimi çekiyor diyosanız, Amerikalı YouTuber’ın kanalına bir göz atabilirsiniz.

Aşağıdaki videodan, uçan elektrikli süpürgenin nasıl çalıştığını görebilirsiniz: