Gökyüzünde beliren UFO'ları gösterdiğini iddia eden videolar yeni olmamasına rağmen, paylaşılan videolar insanları şaşırtmaktan ve kafalarda soru işareti yaratmaya devam ediyor.

YouTube'da UFO'larla ilgili komplo videoları paylaşan Disclose Screen 'The Grimreefar', gökyüzündeki tanımlanamayan nesneleri gösterdiği videolarla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yorumlarda hararetli tartışmalar yapılırken topluluk, her zamanki gibi inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye bölünüyor.

Kimileri klibin gerçekten de dünya dışı varlıkları yakaladığını öne sürerken, bazıları da tuhaf şekilli sıcak hava balonları olabileceğini varsayıyor. Ancak YouTuber, insanların UFO'lara ve uzaylılara inanması gerektiğini belirterek, "Dünya dışı uçan araçlara kesinlikle inanıyorum ve bu fenomeni 20 yıldan fazla süredir araştırıyorum. Bu yüzden lütfen dünya dışı uçan araçların var olduğu gerçeğini ortaya koymadığımı düşünmeyin, çünkü varlar. Sadece gerçek olmakla kalmıyor, aynı zamanda bizi görüntülüyor/izliyorlar." dedi.

YouTuber ayrıca daha önce, SpaceX roketinin canlı yayınını da paylaşarak roketin etrafında görünen büyük bir nesneyi gösterdi. Roketin atmosfere girmesiyle bulutların arasında ejderhayı andıran iki kanatlı bir silüet görünüyor. Görüntüler aslında, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni malzemeler tedarik etmek ve daha sonra Florida kıyılarındaki bir uydu gemisine iniş yapmak üzere fırlatılan mürettebatsız uzay aracı Dragon'a ait. Ne tesadüf ama!

Komplo teorisyeninin videosu yaklaşık 14.000 görüntülemeye ulaştı ve yorumlarda farklı görüşlerden insanlar bir araya geldi. "Kesinlikle boyutlar arası varlıklar", "Bir ejderha ya da her neyse bilmiyorum, ama gizlenmiş bir şey." gibi meraklı yorumların yanı sıra "Şaka yapıyorsun değilmi?" ya da "Bunun bir ejderha olduğunu söylemek fazlasıyla spekülasyon." gibi inanmayan izleyicilerin yorumları da yer alıyor.

YouTuber'ın UFO teorileri ile ilgili paylaştığı video