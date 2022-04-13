Yıldız Teknik Üniversitesi Medikal Teknolojiler Kulübü tarafından düzenlenen MEDIVATION III, 12-13 Nisan tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde yüz yüze gerçekleşecek

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Medikal Teknolojiler Kulübü tarafından düzenlenen MEDIVATION III, bu yıl da kapılarını katılımcılarına açıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden önemli şirketlerden isimlerin katılacağı etkinlik, bu yıl yüz yüze düzenlenecek.

Etkinlikte alanında lider birçok firma olacak

12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikte Aselsan, Vestel, Arçelik, Siemens Healthineers, Cordamed gibi sektörün önde gelen şirketlerden birçok isim konuşmacı olarak bulunacak.

Katılımcılar ayrıca açılacak stantlar sayesinde bu şirketler hakkında bilgi alabilecek ve staj, kariyer fırsatları gibi imkanları değerlendirebilecek.

Tüm katılımcılara açık olan bu ücretsiz ve sertifikalı etkinliğe katılmak için burada bulunan bağlantıyı kullanarak ücretsiz biletinizi alabilirsiniz.