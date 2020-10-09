Yüksek Doğruluklu Grafen Mikro Kabarcıklar Geliştirildi

Birkaç üniversiteden araştırmacıların yer aldığı bir çalışmada yüksek doğruluğa sahip grafen mikro kabarcıkları üretmek için yeni bir yöntem geliştirildi. Yöntemle geliştirilen kabarcıklar, yeni kullanım alanlarının önünü açtı.

Çapları 1 – 50 mikrometre arasında değişen mikro kabarcıklar, günümüzde ilaç teslimatı, membran temizliği, biyofilm kontrolü ve su tedavisi gibi pek çok alanda kullanılıyorlar. Bununla birlikte mikro kabarcıklar, mürekkep püskürtmeli baskı ve mantık devresi için çip üstü laboratuvar cihazlarında da kullanılıyorlar.

Mikro kabarcıkların kullanım alanları, biyomedikal görüntülemeye ve DNA yakalama ve manipülasyonuna kadar pek çok alanda önemli katkıya da sahip. Geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan mikro kabarcıkları üretmek için de çeşitli yöntemler geliştirildi. Fakat mikro kabarcıklar, sıvı içinde rastgele dağılma eğilimindedir ve oldukça kararsızdırlar.

Kabarcıklar lazerle kontrol edilebiliyordu:

Swinburne Teknoloji Üniversitesi'ndeki Translasyonel Atom Malzeme Merkezi, Singapur Ulusal Üniversitesi, Rutgers Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve Monash Üniversitesi'yle bir araya gelerek bu sorunun üstesinden gelmek için bir yöntem geliştirdiler. Araçtırmacıların amaçları, cam bir yüzey üzerinde lazer darbeleriyle hassas bir şekilde kontrol edilebilen grafen mikro kabarcıklar üretmekti.

Araştırmacılardan oluşan ekip, çalışmalarında oksijen içeren fonksiyonel gruplara sahip grafen filmden oluşan grafen oksit malzemeleri kullandı. Gazlar grafen oksit malzemelerden geçemediğinden araştırmacılar, balonlar gibi mikro kabarcıklar oluşturmak için filmin içinde kapsüllenecek gazları üretmek üzere lazerden faydalandı.

Araştırmacılara göre bu yöntem sayesinde mikro kabarcıkların pozisyonları, lazer sayesinde kontrole dilebiliyordu ve kabarcıklar istendiği anda üretilip yok edilebiliyorlardı. Bununla birlikte gaz miktarı, lazerin alanı ve gücü ile de kontrol edilebiliyordu. Yani yüksek doğruluk seviyesine ulaşılmıştı.

Araştırmacıların yeni yöntemleri sayesinde üretilen mikro kabarcıklar, yüksek hassasiyet gereksinimi bulunan gelişmiş optoelektronik ve mikromekanik cihazlarda kullanım alanlarına sahip. Bununla birlikte araştırmacılar, mükemmel bir küresel eğriliğe sahip mikro kabarcık oluşturabildiklerini; böylece merceğin yüksek kaliteli odak noktası sunduğunu açıkladılar.