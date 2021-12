Yüksek Hızlı Monitörlere Uygun 10 Oyun Tavsiyesi

Eğer hayatınızda bir defa yüksek yenileme hızına sahip monitör kullandıysanız, hele ki bu monitörle oyun oynadıysanız eski monitörünüzü gözden çıkarmanız an meselesi. İşte tam da böyle bir monitörle oynayabileceğiniz oyunları size sunuyoruz.

Ekran yenileme hızı, ilk etapta fark edemeseniz de oyunları daha gerçekçi kılan önemli bir detay. Hatta yüksek görüntü kalitesiyle birleşince ortaya, özellikle oyunlarda hissedilir farklar çıkıyor.

Oyuncular olarak biliyoruz ki yüksek kare hızı rekabetçi oyunlar içinde büyük önem taşıyor. Ancak bu listede rekabetçi oyun yok, tam tersine kaliteli grafiklere sahip olan ve 34 inçlik HUAWEI MateView GT gibi yüksek hızlı monitörle sizi dünyasının içine alabilen yapımlar var. Listedeki videoların hepsi yüksek kare hızını da destekliyor, ayarlardan açmayı unutmayın!

1. Her ne kadar hatalarla yola başlasa da açık dünyası hayranlık uyandıran bir yapım: Cyberpunk 2077

Evet biliyoruz, Cyberpunk 2077 büyük bir krizle piyaya sürüldü. Ancak zamanla aldığı güncellemelerle oyun epey toparlandı. Bizce grafik kalitesi ve modern monitörleri de destekleyen yüksek kare hızı desteği sayesinde değerlendirebilirsiniz.

2. Saf aksiyon arayanlar için yüksek hızın büyük önem taşıdığı Doom: Eternal

Eğer derdiniz hikaye falan değil de saf aksiyonu iliklerinize kadar hissetmekse, iyi bir monitörle gidecek en güncel yapım Doom: Eternal!

3. Korku sevenlerin bu yılki favorisi: Resident Evil: Village

Resident Evil serisini modern oyuncularla yeniden buluşturan bu yapımda, şöyle geniş ve yüksek renk doğruluğuna sahip monitörün yaratacağı çok büyük farklar var.

4. İyi bir monitör ile yarış oyunu değil metaverse evreni gibi oluyor: Forza Horizon 5

Need For Speed’le geçen yılların ardından yarış oyunlarına yeni bir soluk getiren Forza serisinin son üyesi Horizon 5. Simülasyonların sıkıcı havasından sizi kurtaran, görsel gerçekçilikte zirve yapan bir oyun.

5. Yüksek hızlı bir monitörle gerçek pilot gibi hissetmenin yolu: Microsoft Flight Simulator X

Çoğumuzun çocukluk hayalini oturduğu yerden yaşaması için yapılan Flight Simulator X’i geniş ekranda gördükten sonra işe ya da okula uçakla gitme isteği artar, bizden söylemesi.

6. Savaşları hiç olmadığı kadar gerçekçi deneyimleten: A Total War Saga: Troy

Strateji oyunu sevenler bilir ki Total War serisinin yeri bambaşkadır. TROY ile birlikte girdiğimiz savaşlar artık her zamankinden daha gerçekçi. Komutan olarak bize yaslanıp görsel şölenin keyfini çıkarmak kalıyor!

7. Azıcık da Asya’ya gidip souls havası alalım: Sekiro: Shadows Die Twice

Souls oyunlarının geliştiricisi From Software’in ölümsüz yapımlarından birisi olan Sekiro’da kendimizi bir ninja olarak buluyoruz. Bu oyunun yakın dövüşleri zorlasa da alışınca kendinizi kaptırmamak ihtimal dışı!

8. Aynı ekranda iki kişiyle oynanan en iyi yapım: It Takes Two

2021’de oyun dünyasının Oscar’ları The Game Awards’ta Yılın Oyunu seçilen It Takes Two, yıllar sevdiğiniz kişiyle yan yana, fantastik bir maceraya çıkarıyor sizi. Oyuna dair söylenebilecek şeyler çok sınırlı. Kesinlike iyi bir ekranda deneyimlemeniz lazım.

9. Özellikle yüksek yenileme hızıyla aklınızı başınızdan alır: Control

Önce konsollara, ardından PC’ye çıkış yapan Control, hem hikayesi hem de atmosferi ile sizi olaylara dahil ediyor. Ekran ve donanım ne kadar iyiyse Control’ü de o kadar iyi oynuyorsunuz.

10. Tam anlamıyla bir Viking gibi hissetmek için Assasin’s Creed: Valhalla

Assassin’s Creed serisindeki son adresimiz olan Valhalla’da acımasız Vikinglerin içerisine giriyor, İskandinav mitolojisinin efsanelerini yaşıyoruz.

