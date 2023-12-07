Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmî ziyarette bulunmak üzere gittiği Atina'dan, Türk vatandaşlarına vize müjdesi gelmişti. Dışişleri Bakanlığı, uygulamaya Avrupa Komisyonu tarafından onay geldiğini, konuya ilişkin yönetmeliğin hazırlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda Ege'deki komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı resmî ziyarete "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." açıklamasını yapmıştı. Yunan mevkidaşı ile görüşmelerde bulunmak üzere, aralarında bakanların da bulunduğu bir heyetle Atina'ya giden Erdoğan'ın ziyaretine karşılık olarak Yunan tarafından bir iyi niyet göstergesi olarak açıklama gelmişti.

Geçmişte uygulanan ancak sonradan kaldırılmış olan 7 günlük turist vizesi uygulamasının bu ziyaretle birlikte, bir iyi niyet göstergesi olarak geri getirileceği iddia ediliyordu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Yunan adalarına 7 gün vizesiz seyahat edilebileceğini açıklamıştı. Şimdiyse ücrete yönelik bilgi edinme fırsatı yakaladık.

GÜNCELLEME: 7 günlük kalma imkânı sağlayan vizenin ücreti belli oldu:

Habertürk'ün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na sorularını yönelttiği haberine göre söz konusu vizenin ana maddeleri şu şekilde aktarılıyor:

Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.

Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.

Vizenin ücreti 60 Euro olacak.

olacak. Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.

10 adada hayata geçecek.

12 aylık pilot bir program olacak.

Bu uygulama, Schengen sisteminin işleyişinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan uygulamanın ne zaman başlayacağına yönelik bilgi verilmediği de haberde belirtiliyor.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı, uygulamaya Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onay verildiğini, yönetmeliğin hazırlandığını açıklamıştı:

Dışişleri Bakanlığından Öncü Keçeli, 7 günlük vize uygulamasıyla ilgili konuştu. Keçeli'ye göre Yunanistan'dan yetkililer, vize uygulamasına yönelik çalışmanın AB Komisyonu tarafından onaylandığını iletti. Keçeli, konuya ilişkin yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu ve uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Adalara 7 gün vizesiz seyahat

Miçotakis, dünkü açıklamalarında, "Önceki aylarda aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik. Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Ekonomi, ufak ölçekli birimler ve ikili ticaretin artırılması hedefini konuştuk. Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Polis ve sahil güvenliğinin iş birliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir.

Yunanistan'ın Türkiye'yi AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu da ele aldık. Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık.

Türk vatandaşlarına vize muafiyetini ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karara vardık." ifadelerini kullanmıştı.

Adaların hangileri olduğu henüz resmî olarak açıklanmamış olsa da kapıda vize uygulaması ile gidilebilen adaların şunlar olması bekleniyor:

Rodos (Rhodes) Adası

Midilli (Lesvos) Adası

Sakız (Chios) Adası

Samos (Sisam) Adası

Kos (İstanköy) Adası

Meis (Megisti) Adası

Simi (Sömbeki) Adası

İleryoz (Leros) Adası

Kelemez (Kalimnos ) Adası

Limni Adası

Editörün notu: Ben seçsem Santorini, Naxos ve Paros adalarını seçerdim.