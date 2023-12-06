Getcontact uygulamasının geliştiricisi Teknasyon, "eSIM io" isimli yeni mobil uygulamasını yayımladı. Bu uygulama, yurt dışında kesintisiz internet bağlantısı sağlıyor. Kullanıcılar, gidecekleri ülke ve ihtiyaçları özelinde paket satın alabiliyorlar.

İstanbul merkezli teknoloji şirketi Teknasyon, yeni mobil uygulaması "eSIM io"yu kullanıcıların beğenisine sundu. iOS ve Android ekosistemlerinde kullanılabilen uygulama, sık sık yurt dışı seyahati gerçekleştiren kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Zira bu uygulama, ülkeler arası yolculuklar yapan bireylerin, kendi mobil operatörleri haricinde internet kullanmalarını mümkün kılacak.

Teknasyon, geçmişte oldukça popüler bir uygulama olarak bilinen "Getcontact"in geliştiricisi. Yani aslında pek çoğumuzun bildiği bir firma. İşte ekibin yaptığı son çalışma da eSIM io'yu ortaya koydu. Kullanıcılar, bu uygulama ile gittikleri ülkelerde, ihtiyaçlarına uygun olan internet paketleri sağlayabilecekler.

Gittiğiniz ülke özelinde paket satın alabiliyorsunuz

Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulama, hizmet verdiği ülkeler özelinde paket satın alınmasına imkân tanıyor. Mesela Avustralya'ya gidecekseniz Avustralya için, Belçika'ya gidecekseniz de Belçika için internet paketi satın alabiliyorsunuz. Tabii dileyenler, küresel olarak kullanabilecekleri internet paketleri de satın alabilirler. Ayrıca sadece ülke değil, kaç gün gideceğinize ve günlük internet ihtiyacınıza göre uygun internet paketleri satın alabiliyorsunuz.

eSIM io'nun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de hizmeti dilediğiniz zaman aktifleştirebiliyor olmanız. Bu sayede paketi seyahat öncesinde satın alabilir, uçaktan indiğiniz an aktif hâle getirebilirsiniz. Uygulamanın kullanım detaylarını gösterdiğini de belirtelim.

eSIM io, mobil operatörlere bir alternatif olarak geliştirildi. Bu uygulama ile paket aşım ücreti gibi standart mobil operatörlerde sıklıkla gördüğümüz ekstralar olmadan, kendiniz için en uygun internet paketini satın alabiliyorsunuz. Üstelik bu hizmetten faydalanırken, en azından bazı ülkelerdeki en iyi kapsama alanına ulaşmış olacaksınız. Böylelikle nerede olursanız olun, internet erişiminiz kesintisiz olacak.

eSIM io'nun Android sürümüne buradan, iOS sürümüne buradan ulaşılabilir.