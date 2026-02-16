Tümü Webekno
YURT DIŞINDAN iPhone ALMAK MANTIKLI MI? | Biz de Deriniz

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yurt dışından iPhone almak mantıklı mı? Yurt dışı iPhone fiyatları, Türkiye IMEI kayıt ücretleri ile birlikte toplam maliyete değer mi? Telefonlardaki vergi oranlarına rağmen Türkiye'den iPhone almak daha mı mantıklı? Bu videoda Webtekno ekibinden Melihcan ve Beyazıt, ulaştıkları bilgiler ve istatistiklerle konuyu enine boyuna tartışıyor.

Teknoloji dünyasının en çok merak edilen sorularından biri olan "Yurt dışından iPhone getirmek hala avantajlı mı?" sorusu, 2026 yılındaki yeni düzenlemelerle birlikte radikal bir değişim geçirdi. "Biz de Deriniz"in bu bölümünde, Melihcan ve Beyazıt’ın sunumuyla bu konuyu tüm detaylarıyla masaya yatırdık.

Webtekno analizinin ağırlıklı olarak ulaştığı sonuç: 2026 yılı şartlarında "gezmiş olurum, telefon da ucuza gelir" mantığı artık ekonomik bir rasyonalite taşımıyor. Hem bütçe koruması hem de satış sonrası hizmet kalitesi göz önüne alındığında, Türkiye garantili cihazları tercih etmek en makul seçenek olarak öne çıkıyor.

Ancak düzenli olarak yurt dışına çıkıp Türkiye'ye geri dönen, her yıl iPhone'unu değiştirebilecek ekonomik güce sahip kişiler için yurt dışından almak hala mantıklı bir seçenek.

iPhone

