Bolu Milletvekili Türker Ateş'in soru önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı telefon kayıt harçlarından elde edilen geliri açıkladı.

Yurtdışından getirilen akıllı telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için belirli bir süre içerisinde kayıt ettirilmesi gerekiyor. Bu kayıt işlemine halk arasında IMEI kaydı denirken, bu işlem için bir de ücret ödenmesi gerekiyor.

Bu kayıt bedeli, 7 Temmuz 2023'te alınan kararla bir anda 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu düzenleme ile ilgili olarak CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Meclis Başkanlığı'na Bakan Şimşek'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vermişti. Bakan Şimşek önergeyi yanıtladı.

Toplamda 6,2 milyar TL gelir elde edildi

Ateş, verdiği soru önergesinde “Kararın 8 Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 2022 sonuna kadar bu ücret 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7.3 katına çıkmıştır. Kararı duyan yurtdışından telefon getiren ancak yurtdışına henüz çıkış yapmayan vatandaşlar, aynı gün 6 bin 91 TL’yi vergi ve harç dairelerine yatırdı. Sistem daha önce vergi ve harç dairelerine yatırılan ödemeleri kabul etmedi. Telefon harcı mağdurları sonrasında ödedikleri 6 bin 91 TL’yi geri alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na iade talebi ile başvurdu.

Kaç vatandaşın telefon harcı bu sebeple iade edilmiştir? İade süresi ne kadar zamanda gerçekleşmiştir? 2023 yılında kaç kişi telefon kayıt harcı yatırmıştır? Bu harçlardan elde edilen gelir ne kadardır?” diye sordu.

815 bin telefonun IMEI kaydı yaptırıldı

Şimşek, Ateş'in önergesine verdiği cevapta “1 Ocak 2023 - 21 Kasım 2023 tarihleri arasında 815 bin 289 adet telefon kayıt harcı ödemesinin yapıldığı tespit edilmiş olup, toplam tahsilat miktarı 6 milyar 237 milyon 244 bin 307,50 TL’dir. Diğer taraftan, 7 Temmuz 2023 tarihinde yapılan ödemelerden 39 bin 70 adet ödeme için vergi dairesi müdürlüklerince düzeltme işlemi başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.