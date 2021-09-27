Toplumun her kesimini etkileyen ekonomiden Z kuşağı da nasibini almış gibi gözüküyor. Yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı, günde 25 TL ile geçiniyor. Araştırma, başka çarpıcı sonuçları da ortaya koydu.

Bir araştırma firması olan Twentify, “Türkiye’de Z Kuşağı” isimli araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçları; gençlerin günlük 25 TL ile geçindiğini ve her 10 gençten 4’ünün ay içinde sadece yol parası olduğunu ortaya koydu.

Z kuşağını daha iyi anlamak adına yapılan araştırmada; genç bireylerin en çok yapmak istedikleri ancak yapamadıkları şeylerin önündeki en büyük engelin ise "yetersiz gelir" olduğu belirlendi.

Araştırmaya 1998 genç katıldı:

Twentify tarafından yapılan araştırma, Türkiye’den 15-24 yaş aralığındaki 1998 gencin katılımıyla düzenlendi. Araştırmaya dair yapılan değerlendirmede çıkan sonuçların, toplumun bazı kesimleri tarafından öne sürülen 'Gençlerin yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında ve hiçbir sorunları yok’ görüşünü reddeder nitelikte olduğu belirtildi. Araştırma, gençlerin özellikle maddi ve sosyal şartlarının yetersizliğini göz önüne serdi.

En büyük engel yetersiz maddi gelir:

Araştırma, genç kısmın yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda, yaşadıkları evi kendileri haricinde 3 kişiyle daha paylaştıkları ve bu evlerin %66’sının sahibini gençlerin aileleri olduğunu gösterdi. Araştırma ayrıca, ayda yaklaşık olarak 750 TL harçlık aldıkları hesaba katılan gençlerin günlük sadece 25 TL harcama yaptıkları ve her 10 gençten 4’ünün ay boyunca sadece yol paralarının olduğu belirlendi.

Genç toplumun sosyal yaşamlarının da değerlendirme altına alındığı araştırmada; boş zamanlarında gençlerin çoğunlukla bir şeyler izlediği, alışveriş merkezine gittiği, spor yaptığı veya oyun oynadığı ortaya çıktı. Araştırma raporunda gençlerin asıl yapmak isteyip de maalesef yapamadığı şeylerin önündeki en önemli engelin de; yeterli maddi kaynağa sahip olmamaları olduğu belirlendi. Rapora göre, gençlerin en çok yapmak istediği ancak yapamadığı spor ise yüzme.

Z kuşağının yaşam stili haline gelmiş olan dijital tüketimin de değerlendirildiği araştırmaya göre, gençlerin haftada 4 defa dizi ve film benzeri içerikler izlediği, 4 kere oyun oynadığı ve tek seferde ekran başında ortalama olarak 2,5 saat vakit geçirdiği kaydedildi.