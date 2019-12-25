Türkiye'nin Yeni Nesil Zırhlı Araçları TSK'ya Teslim Edildi

FNSS tarafından hazırlanan Türkiye'nin "yeni nesil tank avcıları" Kaplan ve Pars'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı gerçekleşti. Üstün teknolojik özelliklere sahip olan araçlar, Türkiye'de üretilen yerli füzeleri kullanıyorlar. Kaplan paletli, Pars ise tekerlekli bir tanksavar olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye, Savunma Sanayii konusunda kendisini iyiden iyiye geliştirdi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen araçlar hem Türkiye sınırları içindeki ve sınır dışı operasyonlarında kullanılıyor hem de diğer ülkelere ihraç ediliyor. Şimdiyse Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında yapılan anlaşma kapsamında üretilen Kaplan ve Pars'ın ilk teslimatı gerçekleşti. Araçlar, bugün itibarıyla TSK envanterine girdi.

FNSS tarafından üretilen Kaplan, paletli tip tanksavar aracı olarak karşımıza çıkarken Pars ise 4x4 tekerlekli tanksavar olarak karşımıza çıkıyor. Kaplan ve Pars, "yeni nesil tank avcısı" olarak isimlendiriliyor ve yine yerli üretim olan füzelerle donatılabiliyor. Pars ve Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadaki en büyük yardımcıları olacaklar.

Paletli tank avcısı Kaplan bu şekilde görünüyor

Kaplan, ilk olarak kısa bir süre önce düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ortaya çıktı. Zorlu koşullar altında da kullanılabilen Kaplan, hemen her koşulda yüksek doğrulukta atışlar yapabiliyor. Farklı alt sistemlerin kullanılabildiği araç, bu bağlamda özelleştirilebiliyor ve farklı amaçlar uğruna kullanılabiliyor. Ayrıca muharebe tanklarıyla da birlikte kullanılabilen Kaplan, TSK'nın karadaki yeni güçlerinden bir tanesi olacak.

FNSS tarafından üretilen diğer tanksavar olan Pars da tıpkı Kaplan kadar güçlü bir araç. Tekerlekli yapıda olmasına rağmen zorlu koşullara göğüs gerebilen Pars, düşmana korku verecek bir yapıya sahip. Hem Kaplan hem de Pars, Türkiye'de üretilen Kornet-E ve OMTAS füzelerini bünyelerinde taşıyorlar. Böylelikle yine TSK envanterinde bulunan bu füzeler, yeni nesil tank avcılarını çok daha benzersiz kılıyor.

4x4 tekerlekli tank avcısı Pars ise bu şekilde görünüyor

FNSS, bugün düzenlenen bir etkinlikle araçların ilk teslimatını gerçekleştirdi. Ancak Pars ve Kaplan, sadece birkaç adetle sınırlı kalmayacak. Şirket, 2021 yılına kadar yeni nesil tanksavarların üretimine devam edecek ve toplam 260 adet tanksavar araç üretecek. Üretimler tamamlandıkça Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni araçların teslimatını gerçekleştirecek ve sahada kullanmaya başlayacak.