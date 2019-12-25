Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar, karşısında beni bulur" ifadelerini kullanmıştı. Bugün Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin fiber altyapı uzunluğunun 7.5 milyon km olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen MÜSİAD Vizyoner 2019 zirvesinde, Türkiye’nin fiber internet altyapısının gelişmesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda yavaş ilerlendiğini ifade etmişti. "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur" diyen Cumhurbaşkanı, firmalara fiber altyapı alanındaki çalışmalarını hızlandırma çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan’ın çıkışının ardından açıklama yapan Turkcell, “1 metre bile kazım izni alamadık” diyerek, bundan sonra ilerleme olabileceğine işaret etmişti. Benzer şekilde Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak da, “10 yıldır, 1 metre kazı izni alınamıyor. 'Artık engeller nasıl kaldırılacak?' sorusunun cevabını aramamız lazım” şeklinde konuşmuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama da Türk Telekom’dan geldi. Şirket CEO’su Ümit Önal, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) standartlarına göre Türkiye'de 7.5 milyon kilometre fiber altyapısı olduğu söyledi. Türkiye'de fiber aboneleşme oranının yüzde 75 olduğu bilgisini paylaşan Önal, bu oranın İstanbul’da yüzde 76 olduğunu belirtti.

Türk Telekom CEO’su, en yakın rakiplerinden yedi kat daha fazla yatırım yaptıklarını söyleyerek, Ortak Altyapı kiralama protokollerine göre 11 bin kilometre altyapı paylaştıklarını ifade etti. Önal, 3 yıl boyunca yaptığı Türk Telekom Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından 31 Temmuz 2019 tarihinde CEO pozisyonuna getirilmişti.