İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Zirve Aydın etkinliği, bu yıl 15 - 16 Mayıs tarihlerinde tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek. Etkinlikte alanında uzman isimler, öğrencilere deneyimlerini aktaracak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü, her yıl düzenlediği Zirve Aydın etkinliğini bu yıl 15 – 16 Mayıs’da gerçekleştirecek. Yedi aylık hazırlıkla düzenlenecek Zirve Aydın’21 etkinliğinde farklı alanlardan başarılı profesyoneller öğrencilerle buluşacak. Etkinliğe katılan her öğrenciye sertifika verilecek.

Etkinlik, 15 Mayıs saat 11.45’te başlayacak ve 17.00’da birinci gününü tamamlayacak. 16 Mayıs günü de yine aynı saatler arasında öğrenciler ve profesyoneller bir araya gelecek. Etkinliğin ilk gününde O2O Food Tech CEO’su Güvenç Dönmez, PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, Strateji Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sağman ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Akademik Menajeri Emre Yılmaz konuşma yapacak.

Etkinliğin ikinci gününde TBS Investment and Management şirketi partneri Tunç Berkman, eLogo’da bankacılık ve finans teknolojileri specialisti olarak görev yapan Doğa Karaçallık, Global Argo Foreign Trade sahibi Ziya Şakir Yılmaz ve E-Ticaret ve Market danışmanı/mentoru Gönenç Şener yer alacak.

Profesyonellerden önemli bilgilerin alınabileceği Zirve Aydın’21,’e katılım tamamen ücretsiz ve her üniversiteden öğrenciye açık olacak. Etkinliğe katılmak için bu bağlantıda yer alan formu doldurmanız yeterli. Etkinlik sonunda katılım sertifikası alabilmek için en az 6 oturuma katılmak gerekiyor.