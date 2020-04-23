Zoom, 23 Nisan’a Özel İki Yeni Arka Plan Yayınladı

Video konferans uygulaması Zoom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için yeni iki özel arka plan yayınladı. Yayınlanan arka planlarda Zoom’un 23 Nisan mesajları yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışma modelleri, video konferans uygulamalarının geçmişte olduğundan daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağladı. Hatta işi bir adım öteye götürürsek; video konferans uygulamaları günlük hayatımızın önemli parçaları haline geldi.

Zoom, yaygın olarak kullanılan video konferans uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Birçok şirket toplantılarını Zoom’la yaparken, bazı eğitim kurumları da uzaktan eğitim için Zoom’u kullanmaya devam ediyor.

Türkiye’de yoğun bir şekilde kullanılan uygulamalardan Zoom’da yapılan video görüşmeler sırasında gizlilik sağlamak veya görüşmeye daha sempatik bir hava vermek için arka planlar kullanılıyor. Kullanıcılar, Zoom’un yayınladığı arka plan görüntülerinin yanında kendi yükledikleri görüntüleri de arka plan olarak kullanabiliyorlar.

Zoom, bugün iki yeni arka plan görüntüsü yayınlayarak Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Zoom’un 23 Nisan’ı kutlamak için yayınladığı arka plan görüntülerine buradaki ve buradaki bağlantılardan ulaşılabilir.