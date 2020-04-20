Microsoft Türkiye, 23 Nisan İçin Özel Bir Video Yayınladı

Microsoft Türkiye ve Barış İçin Müzik Vakfı koro üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel bir video yayınladı. Microsoft Teams ile hazırlanan videoda koro üyeleri, “Dere Geliyor Dere” türküsünü seslendirdiler.

Bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıldönümünü kutlayacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel kutlamaların yapılamayacağı 23 Nisan için Microsoft Türkiye ve Barış İçin Müzik Vakfı koro üyeleri özel bir video hazırladılar.

Barış İçin Müzik Vakfı koro üyeleri, “Dere Geliyor Dere” türküsünü evlerinde seslendirdiler. Koro üyeleri, türkünün koro ve enstrüman bölümlerini bizzat kendi evlerinde, Microsoft Teams kullanarak kaydettiler. Evlerde kaydedilen videoları daha sonra Microsoft Türkiye ekibi bir araya getirdi.

Microsoft Türkiye ve Barış İçin Müzik Vakfı koro üyelerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı için özel olarak hazırladığı “Dere Geliyor Dere” türküsünün videosu dün Microsoft Türkiye YouTube kanalında yayınlandı.

Microsoft Türkiye’nin yayınladığı videonun açıklama bölümünde, “Bir araya gelemeyen Barış İçin Müzik Vakfı Koro üyelerini teknoloji sayesinde buluşturduk. Ve dünya için umut dolu bir video hazırladık. Microsoft Türkiye olarak, “şarkı söylemeye devam” diyor, ulusumuzun, tüm çocukların ve içindeki çocukla yaşayanların bayramını kutluyoruz” denildi.

Microsoft Türkiye ve Barış İçin Müzik Vakfı koro üyelerinin 23 Nisan'ın 100. yılı için hazırladığı video: