Zynga, Echtra Games'i Satın Aldığını Duyurdu

Zynga'nın platformlar arası oyun geliştirme çabalarında çok önemli bir gelişme yaşandı. ABD'li oyun şirketi, Echtra Games'i satın aldığını duyurdu.

ABD merkezli video oyun şirketi Zynga, Torchlight III’ün geliştiricisi olan ve Diablo, Diablo II, The Sims 4 gibi popüler oyunların geliştirilme sürecine yardımcı olan Max Schaefer ve ekibi tarafından 2016 yılında kurulan oyun stüdyosu Echtra Games’i satın aldığını duyurdu.

Echtra Games, şu ana kadar dünya çapında üne kavuşan bir AAA oyun piyasaya sürmemiş olsa da şirketin Unreal Engine oyun motoru üzerine inşa edilmiş platformlar arası geliştirici araçları ve teknolojileri, stüdyonun Zynga’nın platformlar arası oyun geliştirme hedeflerinde önemli bir yer edinmesini sağlıyor.

Echtra Games, Zynga için platformlar arası bir RPG oyun geliştirecek

Echtra Games’in Zynga çatısı altında hayata geçireceği ilk proje, bir başka Zynga oyun stüdyosu olan Echtra Games ile birlikte ortaya konacak bir platformlar arası RPG oyunu olacak. Söz konusu satın alma ile birlikte Zynga çatısı altında Echtra Games’in dokunduğu tüm projelerin platformlar arası yapıya sahip olacağını ön görebiliriz.

Max Schaefer ve Echtra Games ekibinin bazı efsanevi oyun özelliklerinin arkasındaki isimler olduğunu ve stüdyonun aksiyon RPG oyunları ve platformlar arası oyun geliştirme konusunda uzman olduğunu ifade eden Zynga CEO'su Frank Gibeau, söz konusu satın almanın bazı popüler Zynga oyunlarının PC ve konsollara taşınmasında son derece etkili olacağını belirtti.