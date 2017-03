Oyun senaryolarının film senaryolarının önüne geçtiği günlerde yaşıyoruz. Haliyle, piyasanın en iyi senaryoya sahip oyunları çok büyük önem kaplıyor.

Oyun sektörü her geçen sene daha iyi bir hal alarak genişlemeye devam ediyor. Her geçen gün daha yüksek pazar payı kazanan oyun sektörü, bu süreçte filmlere taş çıkartacak senaryolar üretti. Bugün sizlere günümüze kadar gelmiş "En iyi Hikayeye sahip 15 oyunu" listeleyeceğiz. Bu liste herhangi puanlamaya göre yapılmamıştır. Normal olarak yarı öznel bir liste denilebilir. Oyunları deneyimlemiş insanlara göre belirlenen bu liste oyunda hikayeyi ön planda tutan oyuncular için muhteşem bir liste diyebilirim. Lafı daha fazla uzatmadan listemize geçmek istiyorum.

15) Far Cry Serisi

Far Cry seri halinde bir bütün diyebiliriz. Yıllar boyunca birçok oyunu çıkmış Far Cry'ın bu süreçte kendisine ait hayran kitlesi oluşturduğunu söyleyebilirim. Tropik özellikleri olan açık dünyanın ilk oyununu Crytek geliştirmiş, Ubisoft ise yayınlamıştır. Anlayacağınız Far Cry serisi de, sahibi 3 Türk olan alman asıllı şirket Crytek'ten geliyor. Günümüzde oynanabilirlik açısından Far Cry 3, Far Cry 4 ve en son çıkan Far Cry Primal'ı önerebilirim. Crytek, ilk oyundan sonra bi rdaha Far Cry geliştirmemiştir.

14) Limbo

Limbo, son derece mütevazi bir oyun. 2010 yılında çıktığı yılda gündeme çok sağlam bir giriş yapmıştı. Oyunda ormanın ortasına uyanan isimsiz bir çocuğu canlandırıyor. Çocuğun bilinmezliğe olan yolculuğunu deneyimlediğimiz oyunda, cehennemin yakınında tuzaklarla dolu bir evrende tek bir çocuğun mücadelesini görüyoruz. Oyunun +18 bir oyun olduğunu belirteyim. Küçük bireylerin yaşlarının biraz daha büyümesini beklemesini öneriyorum.

13) Inside

Limbo'yu geliştirilen PlayDead isimli geliştirici tarafından tam 6 sene sonra, yani 2016'da çıkan Inside'da hikayesi ile herkesi mutlu eden oyunlardan birisi oldu. Limbo'da olduğu gibi bu oyunda da küçük bir çocuğun kontrolünü ele alıyoruz. Çocuk ve çocuğun peşindeki kişiler hakkında hiçbir şey bilmediğimiz oyun bizlere inanılmaz bir evren sunuyor.

12) Spec Ops: The Line

Oyunun en büyük özelliği savaşı en gerçekçi şekilde aktarması. Çok sağlam grafikleri yok belki, ancak FPS oyunları arasında kendisini en iyi şekilde anlatabilen oyunlardan oldu kendisi. Dubai'nin çöle döndüğünü bir dünyada son derece sağlam bir hikaye sizleri bekliyor.

11) Red Dead Redemption

1911'in vahşi batısında geçen oyun, tarzı ile farklı olmayı başardı. Özellikle türün benzeri çok oyun olmaması, oyunun arkasında Rockstar Games gibi bir firmanın olması gibi unsurlar oyunu bir adım öne taşıyan unsurlar. Bol entrikaların ve vahşi batı çatışmalarının olduğu oyun hikaye yönünden sağlam oyunlardan birisi.

10) Max Payne Serisi

Max Payne hakkında birçok kişinin bilgi sahibi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ilk oyunu ile hafızalara kazınan Max Payne, giriş hikayesi ile sizi içerisine çok hızlı alıyor. Spoiler vermek istemesek dahi söyleyelim, Max Payne bir intikam alma oyunudur.

9) Skyrim

Skyrim, açık dünya oyunları arasında en açık olanlarından birisidir. Oyunun ana hikayesi bulunmakla birlikte yan hikayeleri de çok iyi işlenmiş olduğundan oyuncular yıllar geçmesine rağmen başından kalkmamıştır. Tek bir kelimenin bile, oyunu bırakıp kılıç kalkan savaşa götürme isteği sunduğu doğrudur. FUS RO DAH!

8) To the Moon

Bu oyunda dikkat edilmesi gereken nokta, ağlamak istemiyorsanız oyunu tercih etmemenizdir. Muhteşem grafik bekleyenler de bu oyunu es geçebilir. Ancak oyunda grafiğe önem vermeyip yalnızca hikayeye yönelmek istiyorsanız bu oyun muhteşem bir tercihdir.

7) BioShock Serisi

Bioshock'un en büyük özelliği, muhteşem bir dünya yaratmış olması. Kendi halinde inanılmaz bir dünyası bulunan BioShock serisinde, oyun 1960'lı yollarda su altında kurulu bir dünyada geçiyor. Rapture isimli ütopya, hükümetten bağımsız olarak hareket eden bir şehirdir.

6) Assassin's Creed Ezio Üçlemesi

Assassin's Creed'in bu kadar ünlenmesini sağlayan asıl kahraman budur. Assassin's Creed 2 ile başlayıp, Brotherhood ve Revulations ile son bulan Ezio serisi, kahramanımız Ezio'nun doğumundan ölümüne kadar olan evreyi anlatıyor. Rönesans Avrupası'nı bizlere gösteren seri özellikle Brotherhood ile oyun sektörünün efsaneleri arasına girmeyi başarmıştır.

5) God of War Serisi

Yunan mitolojisini seven oyuncular için mitoloji ile iç içe muhteşem bir oyundur kendisi. Hikaye yönünden birçok oyuncunun en çok sevdiği oyun olmayı başarmıştır. Oyunun başkahramanı Sparta ordusunun kahramanı Kratos'dur. Kratos'un tanrılara karşı mücadelesini işleyen oyunun asla yanıltmayacak epiklikte olduğunu söyleyebilirim.

4) Beyond: The Souls

Holywood'un ünlü oyuncusu Ellen Page'in canlandırdığı karakter Jodie'nin, ölümden sonra ne olduğunu araştırmasını konu alıyor. Jodie Holmes'ün 8 - 23 yaşları arasında, toplamda 15 sene birlikte olduğu Aiden'in gerçek anlamını aramasını izliyoruz. Aiden, Jodie'nin küçük yaşlarından beri onunla birlikte olan doğaüstü bir varlık. Oyunun yalnızca PlayStation 4'e özel olması birçok oyuncuyu üzerken, Sony'nin oyun konusunda ne kadar başarılı işler yaptığını bir kez daha gözler önüne sermesini izlemiştik. Ama Beyond: Two Souls demişken Heavy Rain'i de unutmamak gerekli.

3) Mafia 1 ve Mafia 2

Bizim için Mafia serisi iki oyundan fazlası değil. Mafia 1 başta olmak üzere iki oyunun da çok sağlam hikaye kurgusu bulunuyor. Mafya zamanlarını çok iyi anlatan oyunlar hikaye derinliği ile bizleri direk oyunun içine çekmeyi başarıyordu.

2) Last of Us

Last of Us hakkında pek bir şey söylememe gerek yok. Genel olarak herkesin beğenisini kazanmış oyun, normal olarak bu listenin de üst sıralarında yer alıyor. Virüs salgını sonrası dünyayı gözler önüne seren Last of Us, ebeveyn bağlarını en iyi hissettiren oyunlardan birisi.

1) The Witcher Üçlemesi

Witcher, hikaye konusunda birinci sırada yer alır mı bilmesem dahi ilk 3 arasında yer alacağına her zaman emindim. The Witcher'ı ön plana çıkartan özellik ise, çıkarılan 3 oyunun üçünde de hep daha iyiyi yapmaları örnek gösterilebilir. Muhteşem yazılmış hikayesinin dışında Witcher 3'de ana hikaye gibi yan hikayelerin bulunması cezbedici içerikler arasında yer alıyor. Oyunun grafikleri muazzam olduğu için manzaraya bakarak at sürebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Hikaye ve genel oyun yönünden beklentileri çok yukarılara taşıyan bir oyun kendisi.

Son olarak bunlar dışında Life is Strange, Grim Fandango, Mass Effect, Metal Gear Solid, Dark Souls, Bloodborn ve Slient Hill gibi efsaneleri de unutmamak gerekli. Peki, sizlerin oynadığı ve hikayesini oldukça sevdiği oyun ya da oyunlar var mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz :)